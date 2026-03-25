Κέρκυρα: Συνελήφθη 41χρονος για αρχαιοκαπηλία – Κατασχέθηκαν 22 αρχαία νομίσματα

Συνελήφθη 41χρονος στην Κέρκυρα που είχε στην κατοχή του 22 νομίσματα του 4ου αιώνα π.Χ. και του 17ου αιώνα μετά Χριστόν.

Ο 41χρονος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και του νόμου για τα όπλα.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από το γραφείο προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς και αρχαιοτήτων του τμήματος καταπολέμησης παράνομης διακίνησης ανθρώπων και αγαθών, ενώ ύστερα από αστυνομική έρευνα, διενέργεια ειδικών ανακριτικών πράξεων καθώς και από την επεξεργασία και ανάλυση του προανακριτικού υλικού που συγκεντρώθηκε, πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Η σύλληψη του κατηγορούμενου πραγματοποιήθηκε μετά από αστυνομική επιχείρηση που έλαβε χώρα στην περιοχή της Κέρκυρας, στο πλαίσιο της οποίας διενεργήθηκαν τέσσερις έρευνες σε οικίες και άλλους χώρους, κατά τις οποίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 22 αρχαία νομίσματα, σιδερογροθιά και κινητό τηλέφωνο.

Σύμφωνα με γνωμάτευση της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων, τα νομίσματα χρονολογούνται από την εποχή των κλασσικών (4ος αι. π.Χ.) έως των Ενετικών (17ος αι. μ.Χ.) χρόνων, υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του Αρχαιολογικού Νόμου και τυγχάνουν ιδιαίτερης αρχαιολογικής αξίας.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα νομίσματα θα αποσταλούν στην ανωτέρω Εφορεία Αρχαιοτήτων, για φύλαξη και περαιτέρω αρχαιολογική εκτίμηση.

