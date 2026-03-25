Κρήτη: Νεκρός ο εργοταξιάρχης του αεροδρομίου Καστελίου- Κατέρρευσε στο γραφείο του
Ο άτυχος άνδρας παρά τις προσπάθειες ανάνηψης δεν κατάφερε να επανέλθει
Βαθιά θλίψη προκάλεσε η ξαφνική απώλεια του 60χρονου εργοταξιάρχη Ιωάννη Στρατογιάννη, ο οποίος κατέρρευσε μέσα στο γραφείο του στο εργοτάξιο του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι.
Όπως αναφέρει το neakriti.gr, ο εργαζόμενος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και υπέστη καρδιακή ανακοπή. Στο σημείο έσπευσε άμεσα νοσηλευτής και επιχείρησε ανάνηψη με απινιδωτή.
Παρά τις προσπάθειες δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του, βυθίζοντας στο πένθος συναδέλφους του αλλά και την τοπική κοινωνία.
