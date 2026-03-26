Κρήτη: Νεαροί έκαναν βόλτα στο φρούριο του Κουλέ και εγκλωβίστηκαν από τα κύματα

Οι ανήλικοι μαθητές από την Αμερική που βρίσκονται στην Κρήτη στο πλαίσιο εκδρομής 

Μια ανέμελη βόλτα δύο νεαρών μαθητών πολύ γρήγορα μετατράπηκε σε περιπέτεια, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να υπάρξει άμεση κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος.

Το μεσημέρι της Τετάρτης 25ης Μαρτίου, δύο παιδιά από την Αμερική που βρίσκονται στην Κρήτη στο πλαίσιο του προγράμματος erasmus+, επισκέφτηκαν το φρούριο του Κούλε και περπάτησαν στον βόρειο λιμενοβραχίονα.

Ωστόσο, οι άσχημες καιρικές συνθήκες είχε ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν από τα τεράστια κύματα και να κινδυνεύσουν, όπως αναφέρει το patris.gr.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου οι οποίοι κατάφεραν να βγάλουν με ασφάλεια τα δύο παιδιά και να τα μεταφέρουν στο λιμεναρχείο.

Τα παιδιά ήταν φοβισμένα αλλά καλά στην υγεία τους. Ο υπεύθυνος της εκδρομής μετέβη στο λιμεναρχείο και αφού ευχαρίστησε τους λιμενικούς αναχώρησε με τους μαθητές για να συνεχίσουν το πρόγραμμα τους.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Στα 920 ευρώ ο κατώτατος μισθός - Μηνιαία αύξηση 40 ευρώ από πέρυσι, σχεδόν μισός μισθός

11:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: «Η πρωτιά στις εκλογές είναι αδιαπραγμάτευτος και εφικτός στόχος»

11:08ΕΛΛΑΔΑ

«Επιζήμια για την ανάπτυξη των 4χρονων παιδιών η τόσο συχνή εναλλαγή κατοικίας», λέει ο δικηγόρος της Όλγας Κεφαλογιάννη

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Χαλάει ο καιρός από το Σαββατοκύριακο - Πώς θα κάνει «ποδαρικό» ο Απρίλιος

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Παράτησε τον υψηλό μισθό στα 41 του και μετακόμισε στην Πορτογαλία: «Εξοικονομώ 4.200 ευρώ το μήνα»

10:57ΦΑΡΜΑΚΟ

Ελλείψεις φαρμάκων λόγω πολέμου: «Παρακολουθούμε ηλεκτρονικά τα αποθέματα» - Σταθερή η εικόνα στη χώρα μας

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Ψυχασθενής επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικούς - Κατάφερε να ξεφύγει κι αναζητείται

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Πώς το Πακιστάν έπεισε το Ισραήλ να αφαιρέσει δύο κορυφαίους Ιρανούς αξιωματούχους από τη «λίστα θανάτου»

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: «Δεν έβγαλε ποτέ το Ευαγγέλιο σε δημοπρασία», λέει ο Δημητρακόπουλος

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Τι σηματοδοτεί η αλλαγή ώρας και γιατί γίνεται πάντοτε Κυριακή

10:38ΚΟΣΜΟΣ

Εντυπωσιακές εικόνες: Πύραυλος εδάφους-αέρος εκρήγνυται κοντά στην ουρά ενός F/A-18E Super Hornet

10:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Υποχρεωτική η καταβολή τους μέσω τράπεζας από 1η Απριλίου - Όλες οι αλλαγές

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ σκότωσε τον διοικητή του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης - Ήταν υπεύθυνος για την «ασφυξία» στα Στενά του Ορμούζ

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νεαροί έκαναν βόλτα στο φρούριο του Κουλέ και εγκλωβίστηκαν από τα κύματα

10:31ΚΟΣΜΟΣ

The Atlantic: Ο πόλεμος με το Ιράν αποκαλύπτει σοβαρά προβλήματα για τον αμερικανικό στρατό

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Το διώροφο προκατασκευασμένο σπίτι που πωλείται προς 14.000 ευρώ: «Ιδανικό για χώρους εργασίας»

10:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΠΑΣΟΚ απογείωσε τη δήλωση Τασούλα για το... 1981 με βίντεο για το Συνέδριο

10:23LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Εκτός εκπομπής η γνωστή παρουσιάστρια - «Ένιωσε μια μικρή αδιαθεσία, αύριο θα είναι πάλι μαζί μας»

10:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ισχυρή συνεργασία Χαρδαλιά - Μώραλη και κοινό όραμα για τον Πειραιά με δράσεις κοινωνικής προσφοράς

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Παπαζάχος στο Newsbomb.gr για Άγιο Όρος: «Δύσκολη η κατάσταση - Θα συνεχιστούν οι δονήσεις»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιουργούν υβριδικό ρομπότ που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε βιονικούς κενταύρους

07:46ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Απριλίου - Πώς θα κάνουμε Πάσχα

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Ψυχασθενής επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικούς - Κατάφερε να ξεφύγει κι αναζητείται

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός: «Κλειδώνει» στα 920 ευρώ - Ποιους εργαζόμενους αφορά - Πόσο ανεβαίνει ο μισθός

11:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Στα 920 ευρώ ο κατώτατος μισθός - Μηνιαία αύξηση 40 ευρώ από πέρυσι, σχεδόν μισός μισθός

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Χαλάει ο καιρός από το Σαββατοκύριακο - Πώς θα κάνει «ποδαρικό» ο Απρίλιος

19:04LIFESTYLE

Χάρις Αλεξίου: Η επική απάντηση που έδωσε σε Γάλλο γιατρό όταν "έχασε" τη φωνή της

10:38ΚΟΣΜΟΣ

Εντυπωσιακές εικόνες: Πύραυλος εδάφους-αέρος εκρήγνυται κοντά στην ουρά ενός F/A-18E Super Hornet

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Πότε θα γίνει η επιχείρηση ανάσυρσης του 34χρονου - Τα τρία σενάρια που εξετάζονται

10:31ΚΟΣΜΟΣ

The Atlantic: Ο πόλεμος με το Ιράν αποκαλύπτει σοβαρά προβλήματα για τον αμερικανικό στρατό

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Ευστράτιος: Πρώτη δημόσια εμφάνιση του δημάρχου μετά το χειρουργείο για αφαίρεση όγκου

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Πώς θα κάνετε την αίτηση και τι πρέπει να προσέξετε – Διπλή δόση πριν από το Πάσχα

11:08ΕΛΛΑΔΑ

«Επιζήμια για την ανάπτυξη των 4χρονων παιδιών η τόσο συχνή εναλλαγή κατοικίας», λέει ο δικηγόρος της Όλγας Κεφαλογιάννη

07:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά άνω των 15.000 ευρώ για χιλιάδες συνταξιούχους – Ποιους αφορά

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Παράτησε τον υψηλό μισθό στα 41 του και μετακόμισε στην Πορτογαλία: «Εξοικονομώ 4.200 ευρώ το μήνα»

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Νέα πρωινά ιρανικά χτυπήματα στο κεντρικό Ισραήλ - 11χρονη σε σοβαρή κατάσταση

20:33LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: Έτσι τελειώνει η σειρά για το Πάσχα

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια μυστηριώδη υπόγεια σήραγγα μέσα σε έναν προϊστορικό περίβολο, η οποία είχε σφραγιστεί σκόπιμα

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: «Δεν έβγαλε ποτέ το Ευαγγέλιο σε δημοπρασία», λέει ο Δημητρακόπουλος

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Σοβαρό διπλό χτύπημα με drones σε τουρκικό δεξαμενόπλοιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ