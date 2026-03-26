Κρήτη: Νεαροί έκαναν βόλτα στο φρούριο του Κουλέ και εγκλωβίστηκαν από τα κύματα

Μια ανέμελη βόλτα δύο νεαρών μαθητών πολύ γρήγορα μετατράπηκε σε περιπέτεια, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να υπάρξει άμεση κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος.

Το μεσημέρι της Τετάρτης 25ης Μαρτίου, δύο παιδιά από την Αμερική που βρίσκονται στην Κρήτη στο πλαίσιο του προγράμματος erasmus+, επισκέφτηκαν το φρούριο του Κούλε και περπάτησαν στον βόρειο λιμενοβραχίονα.

Ωστόσο, οι άσχημες καιρικές συνθήκες είχε ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν από τα τεράστια κύματα και να κινδυνεύσουν, όπως αναφέρει το patris.gr.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου οι οποίοι κατάφεραν να βγάλουν με ασφάλεια τα δύο παιδιά και να τα μεταφέρουν στο λιμεναρχείο.

Τα παιδιά ήταν φοβισμένα αλλά καλά στην υγεία τους. Ο υπεύθυνος της εκδρομής μετέβη στο λιμεναρχείο και αφού ευχαρίστησε τους λιμενικούς αναχώρησε με τους μαθητές για να συνεχίσουν το πρόγραμμα τους.