Ηρακλείου: Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και πήρε σβάρνα παρκαρισμένα ΙΧ και μηχανές - Βίντεο

Snapshot Οδηγός στο Ηράκλειο έχασε τον έλεγχο του οχήματος και συγκρούστηκε με παρκαρισμένα ΙΧ και δίκυκλα στη Λεωφόρο Κνωσσού.

Το περιστατικό συνέβη σε ώρα αιχμής και από τύχη δεν υπήρξαν θύματα καθώς υπήρχε πολλή κίνηση πεζών.

Το όχημα παρέσυρε αρκετά δίκυκλα και ένα αυτοκίνητο ανέβηκε στο πεζοδρόμιο λόγω της σύγκρουσης.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα. Snapshot powered by AI

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (27/3) σε κεντρικό δρόμο του Ηρακλείου εν ώρα αιχμής.

Το συμβάν σημειώθηκε όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος που οδηγούσε με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε παρκαρισμένα ΙΧ και δίκυκλα που ήταν παρκαρισμένα στην πολυσύχναστη Λεωφόρο Κνωσσού.

Σημειώνεται ότι από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα καθώς στο σημείο του ατυχήματος όπως επίσης και την στιγμή που σημειώθηκε περνούσε αρκετός κόσμος.

Περαστικοί και έντρομοι θαμώνες καφετεριών δεν πίστευαν τις εικόνες που είδαν.

Όπως θα δείτε από τα παρακάτω βίντεο του cretalive.gr, το όχημα παρέσυρε αρκετά δίκυκλα ενώ αυτοκίνητο «ανέβηκε» στο πεζοδρόμιο από τη σύγκρουση.

Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση.

