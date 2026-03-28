Πάτρα: Νεκρός βρέθηκε 38χρονος άνδρας μέσα στο σπίτι του – Ήταν αδελφός αστυνομικού

Ανείπωτη θλίψη στην Πάτρα για την είδηση του αιφνίδιου θανάτου ενός 38χρονου.

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη γυναίκα του μέσα στο σπίτι τους, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους αλλά και ολόκληρη την τοπική κοινωνία, όπως μεταδίδει το tempo24.news.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο θάνατος του 38χρονου αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, όπως μεταδίδει το τοπικό Μέσο.