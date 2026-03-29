Θεσσαλονίκη: 18χρονος έτρεχε στην περιφερειακή οδό με 180 χιλιόμετρα

Ένας νεαρός οδηγός ΙΧ εντοπίστηκε από την Τροχαία Θεσσαλονίκης να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα στον περιφερειακό θέτοντας εαυτόν και άλλους οδηγούς σε κίνδυνο.

Ο 18χρονος, δεν παραβίασε απλώς το όριο ταχύτητας, αλλά επέδειξε εγκληματική συμπεριφορά, καθώς σε δρόμο με όριο τα 60 χλμ/α.ω. εκείνος οδηγούσε το αυτοκίνητό του με 180 χιλιόμετρα. Ο ασυνείδητος οδηγός κινούνταν στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης και οι αστυνομικοί της Τροχαίας του πέρασαν χειροπέδες.

Αντίστοιχα, στην περιοχή του δήμου Παύλου Μελά, 48χρονος άντρας, που επιπλέον δεν είχε άδεια οδήγησης, εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο με ταχύτητα 114 χιλιομέτρων την ώρα, αντί των επιτρεπόμενων 50 χλμ, κάνοντας μάλιστα επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ παραβίασε και ερυθρό σηματοδότη. Επιπλέον, έπειτα από έλεγχο αλκοολομέτρησης, διαπιστώθηκε να οδηγεί υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, τέλος, συνέλαβαν χθες το βράδυ στην περιοχή της Ανάληψης έναν 19χρονο, διότι οδηγούσε δίκυκλο ιδιοκτησίας του χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες, επιχείρησε να διαφύγει τον έλεγχο των αστυνομικών και συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα.

Επιπρόσθετα, στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης. «Παρόμοιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση» τονίζεται σε ανακοίνωση των Αρχών.