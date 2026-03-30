Περιπέτεια για τρεις νεαρούς στον Ψηλορείτη: «Κόλλησαν» στα χιόνια – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστική

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια τριών νεαρών, ηλικίας 24, 25 και 27 ετών, όταν το αυτοκίνητό τους κόλλησε στα χιόνια στην περιοχή του Λάκκου Μυγερού, στον Ψηλορείτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας (30/3), προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με ένα όχημα και δύο πυροσβέστες, ενώ παρόντες ήταν και αστυνομικοί.

Μετά από συντονισμένη επιχείρηση, οι τρεις επιβαίνοντες απεγκλωβίστηκαν με επιτυχία, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή.

Λίγο μετά τις 6:30 το πρωί μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ανωγείων, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι όλοι καλά στην υγεία τους, χωρίς να έχουν υποστεί κάποιο τραυματισμό.

