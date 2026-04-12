Πάσχα 2026: Τα επικά ευτράπελα που συνέβησαν το βράδυ της Ανάστασης

Σε κλίμα κατάνυξης εορτάστηκε η Ανάσταση, με τους πιστούς να αναφωνούν το «Χριστός Ανέστη» σε κάθε γωνιά της Ελλάδας στέλνοντας μήνυμα ενότητας και ελπίδας.

Μέσα στην κατανυκτική ατμόσφαιρα που συνοδεύει αυτή την ημέρα, δεν έλειψαν και τα ευτράπελα σε κάποιες περιοχές της χώρας, όπως στην Εύβοια, όταν το Άγιο Φως που αδημονούσαν να λάβουν οι πιστοί, έσβησε στα χέρια του ιερέα.

Έσβησε το Άγιο Φως στα χέρια του ιερέα

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στην Εύβοια, κατά τη διάρκεια της τελετής του Αγίου Φωτός στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Κριεζών. Τη στιγμή που ο ιερέας έβγαινε από το ιερό για να μεταδώσει το Άγιο Φως στους πιστούς, δημιουργήθηκε συνωστισμός, καθώς αρκετοί έσπευσαν να ανάψουν πρώτοι τις λαμπάδες τους.

Μέσα σε αυτή την αναστάτωση, το κερί που κρατούσε ο ιερέας έσβησε.

Για λίγα δευτερόλεπτα επικράτησε αμηχανία, με τους παρευρισκόμενους να περιμένουν την εξέλιξη. Ο ιερέας, ωστόσο, διατήρησε την ψυχραιμία του, επέστρεψε στο ιερό, άναψε ξανά το κερί και συνέχισε κανονικά τη διαδικασία.

Τη στιγμή του συμβάντος ακούστηκε ένα αυθόρμητο «ωωωωω!» από το εκκλησίασμα, το οποίο γρήγορα μετατράπηκε σε χαμόγελα και γέλια. Παρά τη μικρή αναστάτωση, η κατανυκτική ατμόσφαιρα της Ανάστασης δεν χάθηκε· αντίθετα, το περιστατικό έδωσε έναν πιο ανθρώπινο και ελαφρώς χιουμοριστικό τόνο στη βραδιά.

Λίγο ακόμα και θα πάρκαρε μέσα στην εκκλησία για να πάρει το Άγιο Φως

Το βράδυ της Ανάστασης οι πιστοί αναζητούν το Άγιο Φως, στον Άγιο Στέφανο στα Χανιά, κάποιοι έψαχναν απεγνωσμένα απλώς… την είσοδο της εκκλησίας.

Ένας οδηγός αποφάσισε να αφήσει το αυτοκίνητό του μπροστά στην είσοδο της εκκλησίας, μετατρέποντας την προσέλευση των πιστών σε άσκηση ισορροπίας και ελιγμών.

Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων στο zarpanews.gr, ο οδηγός του οχήματος που προκάλεσε αναστάτωση στο σημείο δεν θορυβήθηκε, αφού το ατοκίνητό του έμεινε παρκαρισμένο εκεί για ώρες.

Ο ιερέας που αρνήθηκε να πει «Χριστός Ανέστη» λόγω των πυροτεχνημάτων

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Ανάστασης στα Κανάλια Μαγνησίας, προκαλώντας αμηχανία στους πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί στον τοπικό Ιερό Ναό.

Τη στιγμή που επρόκειτο να ακουστεί το «Χριστός Ανέστη», ο ιερέας διέκοψε αιφνιδιαστικά τη λειτουργία και απευθύνθηκε με έντονο ύφος προς ομάδα νεαρών που βρίσκονταν στον προαύλιο χώρο, οι οποίοι ετοιμάζονταν να ανάψουν πυροτεχνήματα με ισχυρούς κρότους.

Ο λόγος της παρέμβασης, όπως εξήγησε ο ίδιος, ήταν η ύπαρξη γηροκομείου σε πολύ κοντινή απόσταση από τον ναό, με τον ιερέα να τονίζει ότι οι δυνατοί κρότοι προκαλούν φόβο και αναστάτωση στους ηλικιωμένους που διαμένουν εκεί.

Η παρέμβασή του προκάλεσε στιγμιαία αμηχανία στο εκκλησίασμα, καθώς η ροή της ακολουθίας διακόπηκε σε μια από τις πιο κορυφαίες στιγμές της βραδιάς. Ωστόσο, η επισήμανση του ιερέα έγινε κατανοητή από τους περισσότερους παρευρισκόμενους, με το περιστατικό να αναδεικνύει την ανάγκη σεβασμού και προσοχής, ιδιαίτερα σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Λίγο αργότερα, η λειτουργία συνεχίστηκε κανονικά και το «Χριστός Ανέστη» ακούστηκε μέσα σε πιο ήπιο και συγκρατημένο κλίμα.

Καβγάς στην Ανάσταση μεταξύ ιερέα και αντιδημάρχου στην Εύβοια

Επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Ανάστασης ο ιερέας εκκλησίας στην Εύβοια «κατσάδιασε» τον αντιδήμαρχο που παρακολουθούσε την Αναστάσιμη ακολουθία.

Σύμφωνα με το «Εκκλησία Online» και όπως μεταφέρει η τοπική ιστοσελίδα taxydromos.gr, ο Ιερέας, από τη Μεγάλη Παρασκευή είχε κάνει κήρυγμα τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι να παραμείνουν οι πιστοί σε ολόκληρη την ακολουθία της Αναστάσεως και να κοινωνήσουν και όχι να φύγουν αμέσως μετά τον Χριστό. Ανέστη κάτι που είναι όπως είπε «αντιχριστιανικό» και «δεν το θέλει ο Θεός».

Τη συγκεκριμένη προτροπή του Ιερέα αγνόησε ο αντιδήμαρχος της περιοχής. Συγκεκριμένα μετά το «Χριστός Ανέστη» και ενώ οι πιστοί μπήκαν εκ νέου μέσα στην Εκκλησία και ο Ιερέας ξεκίνησε το «Αναστάσεως Ημέρα», ο αντιδήμαρχος επιχείρησε να φύγει. Ωστόσο έγινε αντιληπτός από τον Ιερέα, ο οποίος διέκοψε έξαλλος την ακολουθία, έδειξε τον αντιδήμαρχο και άρχισε να του φωνάζει λέγοντας: «Αυτός είσαι, αυτό είναι το παράδειγμα που δίνει στον κόσμο και στα νέα παιδιά; Ντροπή σου, δεν έχει ευλογία σήμερα για σένα».

Μπροστά στην οργισμένη αντίδραση του Ιερέα, ο αντιδήμαρχος προσπάθησε να επιστρέψει στη θέση του. Ήταν όμως από ότι φαίνεται αργά. Ο Ιερέας έξαλλος τον απέτρεψε φωνάζοντάς: «Σήκω και φύγε τώρα, μην σε ξαναδώ, χάσου».

Ο αντιδήμαρχος αναγκάστηκε τελικά να αποχωρήσει από τον Ιερό Ναό, μπροστά στα μάτια των πιστών που είχαν γίνει μάρτυρες ενός πρωτοφανούς επεισοδίου.

