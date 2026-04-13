Θεσσαλονίκη: Πήγε να του κλέψει το φορτηγό και ο ιδιοκτήτης τον χτύπησε με τσεκούρι - Δύο συλλήψεις

Σε επεισοδιακή υπόθεση εξελίχθηκε η σύλληψη ενός 61χρονου άνδρα από την Κύπρο το πρωί της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Σύμφωνα με τo thestival, ο 61χρονος κινούνταν με μοτοποδήλατο το οποίο είχε κλαπεί, ενώ έφερε και πινακίδα κυκλοφορίας που επίσης είχε αφαιρεθεί παράνομα. Αφού μπήκε αντίθετα σε μονόδρομο, στάθμευσε το δίκυκλο και στη συνέχεια εισήλθε σε φορτηγό στην περιοχή της Τούμπας με σκοπό την κλοπή του.

Την πράξη του αντιλήφθηκε ο 45χρονος ιδιοκτήτης του οχήματος από την Αλβανία, ο οποίος αντέδρασε άμεσα και κινήθηκε προς το μέρος του κρατώντας τσεκούρι, καταφέρνοντάς του χτύπημα, πιθανότατα με τη λαβή, στο πόδι.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο ανδρών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας.

