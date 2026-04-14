Σε απόγνωση οι ψαράδες με την ανεξέλεγκτη αύξηση των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες

Οι λαγοκέφαλοι μπλέκονται στα δίχτυα των ψαράδων και τρώνε τη λεία τους

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο πληθυσμός των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες αυξάνεται συνεχώς, προκαλώντας ανησυχία στους ψαράδες.
  • Οι λαγοκέφαλοι μπλέκονται στα δίχτυα των ψαράδων και τρώνε τη λεία τους, επηρεάζοντας αρνητικά την αλιεία.
  • Ο αριθμός των λαγοκέφαλων έχει αυξηθεί κατά 50% την τελευταία δεκαετία στη Μεσόγειο.
  • Οι λαγοκέφαλοι είναι δηλητηριώδη ψάρια και μπορούν να προκαλέσουν μυϊκή παράλυση σε περίπτωση κατανάλωσης.
  • Τα δόντια των λαγοκέφαλων είναι πολύ κοφτερά, με περιστατικά τραυματισμών να έχουν καταγραφεί σε λουόμενους.
Snapshot powered by AI

Διαρκής είναι η αύξηση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες, με τους ψαράδες να βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς πρόκειται για δηλητηριώδη ψάρια.

Οι λαγοκέφαλοι μπλέκονται στα δίχτυα τους και τρώνε τη λεία τους, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στους επαγγελματίες του κλάδου.

«Πώς είναι το δίχτυ, το ψάρι, το παίρνουν, το δαγκώνουν και το τρώνε μαζί με το δίχτυ», περιγράφει χαρακτηριστικά ψαράς στον Alpha.

Ψαράς από το Πόρτο Χέλι βρήκε τα δίχτυα του γεμάτα με λαγοκέφαλους, τους οποίους τους μέτρησε και ανήλθαν σε 28.

Το ψάρι ήρθε στη Μεσόγειο το 2005 από τον Ινδικό ωκεανό και την τελευταία 10ετία ο αριθμός τους έχει αυξηθεί κατά 50%, σύμφωνα με τους ειδικούς.

«Αυτό που μετράμε είναι ο δείκτης αφθονίας του ψαριού και το βλέπουμε μέσα από τις συλλήψεις της αλιείας. Την τελευταία 10ετία μπορούμε να πούμε ότι έχει αυξηθεί κατά 50%», αναφέρει η Ν. Περιστεράκη, Δρ. Βιολογίας - Συνεργάτης ΕΛΚΕΘΕ στον Alpha.

Πρόκειται για ιδιαίτερα επικίνδυνα ψάρια που μπορούν να προκαλέσουν μέχρι και μυϊκή παράλυση αν κάποιος τα καταναλώσει, ενώ τα δόντια τους είναι πολύ κοφτερά και έχουν καταγραφεί περιστατικά που λουόμενοι χρειάστηκαν μέχρι και ράμματα.

Σχόλια
