e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι 24 Απριλίου

Πληρωμές συνολικού ύψους 1.366.334.451,81 ευρώ προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν από τις 20 έως τις 24 Απριλίου 2026, προς 2.666.941 δικαιούχους, στο πλαίσιο των τακτικών καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τον e-ΕΦΚΑ: στις 20 Απριλίου θα καταβληθούν 14.696.451,81 ευρώ σε 30.690 δικαιούχους για παροχές, ενώ στις 24 Απριλίου θα δοθούν 1.295.000.000 ευρώ σε 2.585.000 συνταξιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαΐου 2026. Παράλληλα, μεταξύ 20 και 24 Απριλίου θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους για εφάπαξ παροχές.

Από τη ΔΥΠΑ, οι πληρωμές περιλαμβάνουν 18.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές, 1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους προγραμμάτων απασχόλησης, καθώς και μικρότερες καταβολές για προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και το πρόγραμμα «Σπίτι μου».