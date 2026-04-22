Αγίου Γεωργίου 2026: Ο ειδικός τρόπος που εορτάζεται και η φετινή ημερομηνία της γιορτής

Η σύνδεση της γιορτής με το Πάσχα - Πότε «πέφτει» φέτος

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Η γιορτή του Αγίου Γεωργίου μπορεί να είναι σταθερή στις 23 Απριλίου ή να μετατίθεται ανάλογα με την ημερομηνία του Πάσχα.
  • Το 2026, που το Πάσχα πέφτει στις 12 Απριλίου, η γιορτή του Αγίου Γεωργίου θα γίνει κανονικά στις 23 Απριλίου, ημέρα Πέμπτη.
  • Εορτές που συμπίπτουν με τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή ή τη Μεγάλη Εβδομάδα μετατίθενται πριν ή μετά το Πάσχα, αλλά η ακολουθία του Αγίου Γεωργίου περιέχει αναστάσιμα τροπάρια που συνδέονται με την Ανάσταση.
  • Ο Άγιος Γεώργιος ήταν ρωμαίος αξιωματικός και μαρτύρησε το 303 μ.Χ. για την πίστη του κατά τη διάρκεια των διωγμών του Διοκλητιανού.
  • Τα λείψανα του Αγίου Γεωργίου και της μητέρας του μεταφέρθηκαν αρχικά στη Λύδδα και κατόπιν στη Δύση από τους Σταυροφόρους.
Η γιορτή του Αγίου Γεωργίου θεωρείται από τις πιο σύνθετες στο Ορθόδοξο Χριστιανικό εορτολόγιο, καθώς η ημερομηνία της μπορεί να παραμένει σταθερή ή να μεταβάλλεται, ανάλογα με το πότε πέφτει το Πάσχα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το εκκλησιαστικό ημερολόγιο, η μνήμη του Μεγαλομάρτυρα Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου υπολογίζεται με έναν ειδικό τρόπο. Όταν το Πάσχα πέφτει αργά, η γιορτή του Αγίου Γεωργίου είναι σταθερή και γιορτάζεται στις 23 Απριλίου. Όταν, ωστόσο, το Πάσχα είναι νωρίς, η γιορτή μετατίθεται σε άλλη ημερομηνία.

Φέτος που το Πάσχα πέφτει στις 12 Απριλίου, οι Γιώργηδες και η Γεωργίες θα γιορτάζουν κανονικά στις 23 Απριλίου 2026, ημέρα Πέμπτη.

Αγίου Γεωργίου 2026 - Πότε γιορτάζεται

Οι γιορτές που συμπίπτουν τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή ή τη Μεγάλη Εβδομάδα, όπως για παράδειγμα η εορτή του Αγίου Γεωργίου, μετατίθενται την Κυριακή πριν από αυτές ή την εβδομάδα της Διακαινησίμου, την εβδομάδα δηλαδή μετά την Κυριακή του Πάσχα. Σημειώνεται ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα η «θεωρία» ότι ο Άγιος Γεώργιος τιμάται μετά το Πάσχα, καθώς τα εκκλησιαστικά τροπάρια του Αγίου Γεωργίου περιέχουν αναστάσιμα λόγια, που δεν είναι δυνατό να τα ψάλουν πριν από την Ανάσταση. Με βάση την Εκκλησία, κάθε Κυριακή, είναι ημέρα αναστάσιμη. Απλώς, η ακολουθία του Αγίου Γεωργίου είχε γραφτεί πριν από την αλλαγή του ημερολογίου και τότε η εορτή έπεφτε πάντα μετά το Πάσχα.

Ο βίος του Αγίου Γεωργίου

Σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοση, παρόλο που το εορτολόγιο περιλαμβάνει περισσότερες από 50 μορφές με το όνομα Γεώργιος, ο άγιος που εορτάζεται επίσημα είναι ο Άγιος Γεώργιος ο Μεγαλομάρτυρας και Τροπαιοφόρος. Ο Άγιος Γεώργιος έζησε την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού στα τέλη του 3ου με αρχές του 4ου αιώνα. Καταγόταν από τη Μικρά Ασία και συγκεκριμένα την Καππαδοκία και ήταν γόνος αριστοκρατικής οικογένειας και αξιωματικός του ρωμαϊκού στρατού.

Το 303 μ.Χ., όταν άρχισαν οι διωγμοί του Διοκλητιανού, ο Γεώργιος δεν δίστασε να ομολογήσει τη χριστιανική του πίστη του, προκαλώντας το μένος του Διοκλητιανού, επειδή κατείχε μεγάλο αξίωμα και ήταν ένας από τους αξιωματικούς που εκτιμούσε πολύ. Αρχικά του έταξε πλούτη, γη και δούλους για να αλλαξοπιστήσει και όταν ο Γεώργιος αρνήθηκε, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας τον υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια.

Η χριστιανική παράδοση περιγράφει ότι αφού τον λόγχισαν, ξέσκισαν τις σάρκες του με ειδικό τροχό από μαχαίρια. Έπειτα, τον έριξαν σε λάκκο με βραστό ασβέστη και κατόπιν τον ανάγκασαν να βαδίσει με πυρωμένα μεταλλικά παπούτσια. Σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, απ' όλες αυτές τις δοκιμασίες, ο Θεός τον κράτησε θαυματουργά ζωντανό.

Ο Γεώργιος τελικά μαρτύρησε με αποκεφαλισμό, την Παρασκευή 23 Απριλίου του έτους 303 μ.Χ. Κατά τον υπολογισμό του χριστιανού ιστορικού και απολογητή Αγίου Ευσεβίου, η ημέρα αυτή αντιστοιχούσε στην Παρασκευή της Διακαινησίμου του Πάσχα.

Οι χριστιανοί πήραν το λείψανό του και το έθαψαν μαζί με αυτό της μητέρας του, η οποία μαρτύρησε την ίδια ή την επόμενη ημέρα. Η χριστιανική παράδοση αναφέρει ότι ο πιστός υπηρέτης του Γεωργίου, Πασικράτης, εκτελώντας την επιθυμία του, παρέλαβε το λείψανο του Γεωργίου, μαζί με αυτό της μητέρας του και τα μετέφερε στη Λύδδα της Παλαιστίνης. Από εκεί, οι Σταυροφόροι τα μετέφεραν στη Δύση.

Διαβάστε επίσης

14:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας στο φόρουμ των Δελφών: Ο κίνδυνος κατακερματισμού της Δύσης πρέπει να αποφευχθεί

14:02ΥΓΕΙΑ

Επιστήμονες λαμβάνουν το “Όσκαρ της επιστήμης” για γενετική θεραπεία που βελτιώνει την όραση

14:00ΕΥ ΖΗΝ

Μπορεί το ρόδι να επηρεάσει τον σχηματισμό πλάκας στις αρτηρίες; Νέα μελέτη εξηγεί τι συμβαίνει

13:57ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας αύριο, 23 Απριλίου από τις 11 το πρωί μέχρι τη λήξη του ωραρίου

13:55WHAT THE FACT

Κινέζοι επιστήμονες κάνουν την άμμο της ερήμου να “ζωντανεύει” μέσα σε 10 μήνες

13:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σενετάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ουδέποτε διέπραξα το αδίκημα που μου αποδίδεται

13:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λεονταρίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Παρενέβην για πληρωμή αγρότισσας που καθυστέρησε 6 χρόνια

13:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να την προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

13:39ANNOUNCEMENTS

Παγκόσμια Ημέρα Αιμορροφιλίας: Ο 15χρονος αθλητής Γιάννης Λούγγος ποδηλατεί πέρα από τη νόσο

13:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ψέματα και αλήθειες για το δωμάτιο «10» - Τι έγινε το βράδυ που πέθανε η Μυρτώ

13:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπουκώρος: Το πραγματικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Ο ειδικός τρόπος που εορτάζεται και η φετινή ημερομηνία της γιορτής

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Ρούτε: «Το ΝΑΤΟ θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστεί την Τουρκία»

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός ξανά στα Στενά του Ορμούζ με φόντο την εύθραυστη εκεχειρία - Τρία πλοία δέχθηκαν επίθεση, ανάμεσά τους ένα ελληνόκτητο

13:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραμανλής για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θα πολιτευτώ στις επόμενες εκλογές, θα καθαρίσω το όνομά μου μια και καλή»

13:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βασιλειάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν είναι νομικό ζήτημα, αλλά ζήτημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου: «Δεν κάναμε γλέντι - Εμείς δεν πυροβολούμε», ισχυρίζεται η πλευρά των κατηγορουμένων

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Λιοσίων: Αποσωληνώθηκε η 16χρονη που παρασύρθηκε κι εγκαταλείφθηκε από τον ανήλικο Σουδανό

13:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη-Ράμα: «Ευκαιρία να επιλύσουμε τα εκκρεμή ζητήματα μας» - To σχόλιο για το ντύσιμο του Αλβανού πρωθυπουργού

13:06LIFESTYLE

Akylas: Το «Ferto» έγινε βιντεοπαιχνίδι - Πώς μπορείτε να παίξετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαφάνιση Ελευθερίας Γιακουμάκη: Τα πρώτα ευρήματα από τις έρευνες των Αρχών

13:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ψέματα και αλήθειες για το δωμάτιο «10» - Τι έγινε το βράδυ που πέθανε η Μυρτώ

12:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης - πακέτο στήριξης €800 εκατ: Έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με €150 για κάθε παιδί, €300 σε χαμηλοσυνταξιούχους, διεύρυνση κριτηρίων για επιστροφή ενοικίου, επιδότηση σε diesel και λιπάσματα και τον Μάιο

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Rafale αντί Mirage: Η πρόταση της Γαλλίας στην Ελλάδα για ανταλλαγή μαχητικών με ευνοϊκούς όρους

12:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οικογένειες με παιδιά, ενοικιαστές, συνταξιούχοι, αγρότες, υπερχρεωμένοι: Οι κερδισμένοι με πακέτο στήριξης 800 εκατ. από το υπερπλέονασμα

13:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να την προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

10:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελευθερία Γιακουμάκη: Tο ημερολόγιο του 40χρονου, οι απόπειρες αυτοκτονίας και οι κάμερες ασφαλείας

11:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πακέτο στήριξης που φέρνει το υπερπλεόνασμα: 300 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους - Ποιοι άλλοι ωφελούνται - Στις 12.30 οι ανακοινώσεις

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

09:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ποια είναι η Ράνια που απειλούσε ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς να σκοτώσει

23:13ΚΟΣΜΟΣ

To τέλος του κόσμου: Αυτές είναι οι μόνες 7 χώρες στη Γη ικανές να επιβιώσουν

13:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πλησιάζει κακοκαιρία από την Αδριατική σε λίγες ώρες - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Λιοσίων: Αποσωληνώθηκε η 16χρονη που παρασύρθηκε κι εγκαταλείφθηκε από τον ανήλικο Σουδανό

08:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει αστάθεια... εξπρές - Ποιες περιοχές θα έχουν καταιγίδες τις επόμενες ώρες

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Ρούτε: «Το ΝΑΤΟ θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστεί την Τουρκία»

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Xαϊδάρι – Συγκλονίζει συμμαθήτρια της 13χρονης: «Έβαλε το πόδι στο κάγκελο και έπεσε με το κεφάλι»

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: 70χρονη ξυλοκοπήθηκε άγρια από την κόρη και τον σύντροφό της

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου: «Δεν κάναμε γλέντι - Εμείς δεν πυροβολούμε», ισχυρίζεται η πλευρά των κατηγορουμένων

19:06ΚΟΣΜΟΣ

«Η βόμβα που γίνεται πύραυλος» – Το νέο όπλο του αμερικανικού Ναυτικού κοστίζει έως και 10 φορές λιγότερο από πύραυλο cruise

22:39ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Πέμπτης (23/4)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ