Σχολεία: Σε ποιες περιοχές θα είναι κλειστά αύριο λόγω του Αγίου Γεωργίου

Δεν πρόλαβαν να ανοίξουν τα σχολεία μετά τις διακοπές του Πάσχα και ορισμένοι μαθητές θα έχουν ήδη μια ευκαιρία ανάπαυλας πολύ σύντομα μετά την επιστροφή τους στα θρανία, λόγω της γιορτής του Αγίου Γεωργίου.

Ειδικότερα, στις περιοχές που ο πολιούχος του Δήμου είναι ο Άγιος Γεώργιος, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για τους εορτασμούς. Στην Αττική, οι περιοχές αυτές είναι η Ελευσίνα, το Καματερό και τα Μελίσσια. Σημειώνεται ότι, πέραν της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, κλειστά θα παραμείνουν φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών.

Παράλληλα ο Άγιος Γεώργιος είναι πολιούχος και άλλων περιοχών της χώρας όπου αντίστοιχα θα έχουμε κλειστά σχολεία σε Ιεράπετρα, Γερακαρού Θεσσαλονίκης, Εράτυρα Κοζάνης, Βεύη Φλώρινας, Σουφλί, Γουμένισσα Κιλκίς, Νεμέα, Νεάπολη Ηλείας, Νεάπολη Βοΐου Κοζάνης Βασιλικό Αχαΐας και Ρίο Αχαΐας.

Η εορτή του Αγίου Γεωργίου τιμάται κανονικά κάθε χρόνο στις 23 Απριλίου. Ωστόσο, σε περιπτώσεις που το Πάσχα συμπίπτει χρονικά μετά την ημερομηνία αυτή, η εορτή μεταφέρεται στη Δευτέρα του Πάσχα. Όταν όμως το Πάσχα προηγείται, όπως συνέβη φέτος, η γιορτή παραμένει στην κανονική της ημερομηνία, δηλαδή στις 23 Απριλίου.

