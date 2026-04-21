Σχολεία: Πότε κλείνουν για καλοκαίρι - Όλες οι ημερομηνίες

Πλησιάζει το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Τα μαθήματα στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου 2026.
  • Στα Γυμνάσια τα μαθήματα λήγουν στις 27 Μαΐου 2026 και οι εξετάσεις θα διεξαχθούν από 2 έως 15 Ιουνίου 2026.
  • Στα Λύκεια τα μαθήματα τελειώνουν στις 15 Μαΐου 2026, με τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις να πραγματοποιούνται από 18 Μαΐου έως 12 Ιουνίου 2026.
  • Τα αποτελέσματα των προαγωγικών εξετάσεων για Α’ και Β’ Λυκείου θα εκδοθούν έως τις 19 Ιουνίου 2026, ενώ των απολυτηρίων της Γ’ Λυκείου έως τις 27 Μαΐου 2026.
  • Το πρόγραμμα των εξετάσεων των Λυκείων έχει διαμορφωθεί ώστε να προηγηθούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις πριν τις Πανελλήνιες του 2026.
Μπορεί τα σχολεία μόλις να άρχισαν να επαναλειτουργούν από τις διακοπές του Πάσχα, ωστόσο πλέον έχει αρχίσει να «ξεθολώνει το τοπίο» σχετικά με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τη τρέχουσα σχολική χρονιά, αλλά και τα χρονοδιαγράμματα τόσο των εξετάσεων όσο για τη διαδικασία των Πανελληνίων.

Λήξη μαθημάτων στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, η ολοκλήρωση των μαθημάτων στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά της χώρας ορίζεται για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δεδομένης της επανέναρξης των μαθημάτων την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, δίνεται στους νεαρούς μαθητές διάστημα σχεδόν 3 μηνών για να απολαύσουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους.

Πρόγραμμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα των μαθημάτων στις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εξατομικεύεται σε αναλογία τόσο με το χρονοδιάγραμμα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων, όσο και με τη διεξαγωγή των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026.

Γυμνάσια

Σύμφωνα με δημοσίευση του Υπουργείου Παιδείας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφασίστηκε η ολοκλήρωση των μαθημάτων των ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων, Γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η 27η Μαΐου 2026, ημέρα Τετάρτη.

Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για τις εξετάσεις ορίζεται από την Τρίτη, 2 Ιουνίου έως και την Δευτέρα, 15 Ιουνίου.

Λύκεια

Αντίστοιχα, το Υπουργείο Παιδείας, διαμορφώνει το χρονοδιάγραμμα των Λυκείων ώστε να διεξαχθούν ομαλά, πρώτα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις και έπειτα οι Πανελλήνιες για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου.

Ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2025-2026 των ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η 15η Μαΐου 2026, ημέρα Παρασκευή.

Αμέσως μετά θα λάβουν χώρα οι προαγωγικές εξετάσεις για τους μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου και οι απολυτήριες εξετάσεις για αυτούς της Γ’ Λυκείου.

Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων και Λυκείων Ε.Α.Ε. διεξάγονται από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Η ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίζεται το αργότερο έως την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026.

Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων και Λυκείων Ε.Α.Ε. διεξάγονται από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 έως τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026. Η ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίζεται έως την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026.

Διαβάστε επίσης

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:06ΕΛΛΑΔΑ

Ένας ανήλικος τραυματίας σε τροχαίο στην Καστοριά

14:46ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Το Πακιστάν διεκδικεί τον ρόλο του «ενήλικα στο δωμάτιο» - Πώς έγινε ο νέος παγκόσμιος ειρηνοποιός και τι ελπίζει να κερδίσει

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Πού να παίξω Καζίνο Online το 2026: Ο απόλυτος οδηγός ασφάλειας και αξιοπιστίας

14:45ΚΟΣΜΟΣ

Leonidas: Το μυστικό όπλο μικροκυμάτων των ΗΠΑ που «τηγανίζει» drones οπτικών ινών

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Νέα κατάληψη δεξαμενόπλοιου στον Ινδο-Ειρηνικό ωκεανό από τον αμερικανικό στρατό - Δείτε βίντεο

14:43LIFESTYLE

Σύγκρουση: Στα γυρίσματα της νέας σειράς του MEGA

14:43ANNOUNCEMENTS

To αναλυτικό πρόγραμμα για το Athens Digital Arts Festival είναι εδώ!

14:42ΕΛΛΑΔΑ

«Καμπανάκι» Σαρηγιάννη για την φωτιά στη Νεοχωρούδα: «Προσοχή στο πλύσιμο των αυλών - Δημιουργούνται τοξικές ενώσεις»

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Στα 48 τα κρούσματα αφθώδους πυρετού

14:38ANNOUNCEMENTS

O Γιάννης Κότσιρας στο Θέατρο Δάσους την Πέμπτη 11 Ιουνίου

14:36ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για καλοκαίρι - Όλες οι ημερομηνίες

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Το Ιράν έχει παραβιάσει την εκεχειρία πολλές φορές

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στο Λέπρεο Ηλείας - Επιχειρεί και αεροσκάφος

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν οι δημοτικοί υπάλληλοι

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεκρός 47χρονος κυβερνήτης αλιευτικού σκάφους στην Ιχθυόσκαλα

14:21ANNOUNCEMENTS

INNERFEST by Innersense Productions -12 ,13 και 14 Ιουνίου 2026 @ PLEX και @ ΠΛΥΦΑ

14:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Βαρύ το κλίμα για Μπενίτεθ και Κορόνα

14:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ορκίστηκε ο Αθανάσιος Καββαδάς ως υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Παρόντες Τασούλας και Μητσοτάκης

14:08ANNOUNCEMENTS

Όλα κερασμένα στο Fuzz Club από τον Μάκη που κέρδισε το Eurojackpot - Βίντεο

14:06ΚΟΣΜΟΣ

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη να μην επηρεάζεται από τη Ρωσία, την Τουρκία ή την Κίνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:21ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Στο «μικροσκόπιο» των αρχών 31χρονη γυναίκα - Η σύνδεσή της με τη Μυρτώ και τον 23χρονο

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Για πρώτη φορά μιλά ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς - Τι έγινε πραγματικά στο δωμάτιο «10»

13:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέτρα στήριξης €700-800 εκατ. ανακοινώνει ο Μητσοτάκης: Στο επίκεντρο όσοι πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου

08:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει τελείως το σκηνικό - «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες

12:43ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Τον γύρισα και είδα το αίμα να τρέχει ποτάμι» - Η συγκλονιστική κατάθεση της μητέρας του 11χρονου Μάριου που δέχθηκε «αδέσποτη» σφαίρα στο Μενίδι

13:55ΚΟΣΜΟΣ

«Υπήρχαν, πλήρης συναίσθηση της σοβαρότητας της στιγμής, ένταση, αλλά όχι σύγχυση»: Έλληνας πλοίαρχος περιγράφει πώς πέρασε το πλοίο του από τα Στενά του Ορμούζ

17:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

13:12ΚΟΣΜΟΣ

Aίγυπτος: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν σπάνιο πάπυρο της Ιλιάδας μέσα σε μούμια 1600 ετών

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στο Λέπρεο Ηλείας - Επιχειρεί και αεροσκάφος

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Αγνοούμενος πιλότος που καταρρίφθηκε το 1940 βρέθηκε να κάθεται στο πιλοτήριο του μαχητικού

11:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Μεγάλο ποσοστό υπερ των πρόωρων εκλογών - Σταθερή πρωτιά ΝΔ και πρώτη καταγραφή για το κόμμα Καρυστιανού

11:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζει ο «χάρτης» της φοροδιαφυγής: Σχεδόν 1 στις 3 επιχειρήσεις με παραβάσεις - Ποιοι είναι οι νέοι «πρωταθλητές»

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με αρκετή ηλιοφάνεια η Τρίτη – Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας από Τετάρτη

13:54ΕΥ ΖΗΝ

Ο τρόπος που παίζει ένα παιδί στην ηλικία των 2 ετών δείχνει πόσο δραστήριο θα είναι στα 12

14:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Βαρύ το κλίμα για Μπενίτεθ και Κορόνα

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε τσίρκο: Τίγρης ξέφυγε από το κλουβί και πήδηξε στο κοινό - Βίντεο που κόβει την ανάσα

12:50LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Η ανάρτησή της «έκλεψε» τις εντυπώσεις - «Τίποτα δεν μπορεί να με σταματήσει»

14:42ΕΛΛΑΔΑ

«Καμπανάκι» Σαρηγιάννη για την φωτιά στη Νεοχωρούδα: «Προσοχή στο πλύσιμο των αυλών - Δημιουργούνται τοξικές ενώσεις»

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: «Κομφούζιο» και ταλαιπωρία με τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Τι απαντά ο δήμαρχος στο Newsbomb.gr

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: «Έβαλαν στην τσέπη» εκατομμύρια ευρώ που προορίζονταν για drones - Αγόραζαν ακριβά ρούχα και αρώματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ