Άγιος Παντελεήμονας: Κακοποιούσε και απειλούσε τη γυναίκα του με όπλο ενώ κατέγραφε το περιστατικό

Η άμεση παρέμβαση αστυνομικών μετά από έκκληση γυναίκας για βοήθεια στον Άγιο Παντελεήμονα οδήγησε στη σύλληψη 35χρονου, ο οποίος φέρεται να την κακοποίησε και να την απείλησε με πυροβόλο όπλο, καταγράφοντας μάλιστα τη στιγμή της επίθεσης

  • Συνελήφθη 43χρονος στον Άγιο Παντελεήμονα για ενδοοικογενειακή βία, απόπειρα ανθρωποκτονίας, παραβάσεις όπλων και ναρκωτικών, απειλή και εξύβριση.
  • Η γυναίκα κατάφερε να απομακρυνθεί και να ζητήσει βοήθεια, καταγγέλλοντας σωματική κακοποίηση και απειλή με όπλο.
  • Ο δράστης προσπάθησε να διαφύγει αλλά εντοπίστηκε και συνελήφθη μετά από αναζητήσεις.
  • Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλο τύπου «pocket», φυσίγγια, ναρκωτικά και εξοπλισμός διακίνησης σε δύο χώρους.
  • Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα με βαρύ κατηγορητήριο για πολλαπλά κακουργήματα.
Άμεση κινητοποίηση αστυνομικών της Άμεσης Δράσης έπειτα από κλήση γυναίκας που κατήγγειλε ενδοοικογενειακή βία οδήγησε στη σύλληψη 35χρονου στον Άγιο Παντελεήμονα, ο οποίος κατηγορείται για σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων απόπειρα ανθρωποκτονίας, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, απειλή και εξύβριση.

Η γυναίκα κατάφερε να απομακρυνθεί από το διαμέρισμα και να ζητήσει βοήθεια από περιπολικό που βρισκόταν στην περιοχή, καταγγέλλοντας ότι ο σύντροφός της την είχε κακοποιήσει σωματικά και την είχε απειλήσει με πυροβόλο όπλο. Μόλις εκείνος αντιλήφθηκε την παρουσία της αστυνομίας επιχείρησε να διαφύγει, ωστόσο εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε ύστερα από αναζητήσεις και οδηγήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία για τα περαιτέρω.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο 35χρονος δεν περιορίστηκε στη σωματική βία και τις απειλές, αλλά έφτασε στο σημείο να σημαδεύσει τη γυναίκα με όπλο, ενώ κατέγραψε την πράξη του σε βίντεο.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του εντοπίστηκε πυροβόλο όπλο τύπου «pocket», γεμιστήρας με φυσίγγια και ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, ενώ σε δεύτερο χώρο που χρησιμοποιούσε βρέθηκαν επιπλέον σημαντικές ποσότητες κάνναβης και ηρωίνης, καθώς και εξοπλισμός διακίνησης και ηλεκτρονικά μέσα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει βαρύ κατηγορητήριο για πολλαπλά κακουργηματικά αδικήματα.

