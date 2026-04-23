Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Νεκρός 56χρονος σε τροχαίο δυστύχημα

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 56χρονος οδηγός να υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο προτού χάσει τον έλεγχο της μηχανής του 

  • Ένας 56χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα με δίκυκλο στοέθυμνο, περιοχή του Ατσιπόπουλου.
  • Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 00:30, όταν η μηχανή που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και ανετράπη.
  • Ο 56χρονος βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο οδόστρωμα και κατέληξε παρά την άμεση παρέμβαση του ΕΚΑΒ.
  • Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο οδηγός να υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο πριν το ατύχημα λόγω πιθανού προβλήματος υγείας.
  • Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.
Θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 23 Απριλίου στο Ρέθυμνο, όταν ένας 56χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο με δίκυκλο.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 00:30, στην περιοχή του Ατσιπόπουλου, στο ρεύμα καθόδου από τον Πρινέ προς την πόλη του Ρεθύμνου.

Κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, η μηχανή που οδηγούσε ο 56χρονος εξετράπη της πορείας της και ανετράπη, με αποτέλεσμα ο αναβάτης να βρεθεί στο οδόστρωμα σοβαρά τραυματισμένος, όπως αναφέρει το neakriti.gr.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον άνδρα ήταν ήδη πολύ αργά, καθώς είχε υποκύψει στα βαριά τραύματά του.

Οι αρχές ερευνούν τι ακριβώς προηγήθηκε του τροχαίου, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο ο 56χρονος να υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο λόγω πιθανού προβλήματος υγείας, γεγονός που ενδέχεται να τον οδήγησε στην απώλεια ελέγχου της μηχανής.

Πάντως οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

