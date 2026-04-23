Φυλακές Τρικάλων: Κρατούμενοι απείλησαν με συγκρατούμενό τους με μαχαίρι και ζητούσαν 4.000 ευρώ

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε στις Φυλακές Τρικάλων, με πρωταγωνιστές αλλοδαπούς κρατουμένους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Trikalavoice.gr, δύο Σύροι και δύο Αφγανοί κρατούμενοι φέρονται να απομόνωσαν έναν Πακιστανό συγκρατούμενό τους και, υπό την απειλή μαχαιριού, του αφαίρεσαν το ρολόι που φορούσε.

Στη συνέχεια, φέρεται να προχώρησαν σε βιντεοκλήση με τον αδερφό του θύματος και, κρατώντας το μαχαίρι στον λαιμό του, τον εκβίασαν να μεταφέρει άμεσα το ποσό των 4.000 ευρώ, απειλώντας πως θα τον σκοτώσουν σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί το αίτημά τους.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε από τον παθόντα, ενώ άνδρες της Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων προχώρησαν στη λήψη κατάθεσης και σε έρευνες στους χώρους κράτησης.

Οι τέσσερις φερόμενοι ως δράστες συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, εκβίαση, απειλή, σωματική βλάβη και συναυτουργία, ενώ οι δύο εξ αυτών οδηγούνται στο Αυτόφωρο.