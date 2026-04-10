Πάτρα: Επεισόδιο μεταξύ κρατούμενων στον Άγιο Στέφανο - Τον χτύπησε με κρεμάστρα στο κεφάλι

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης, 9 Απριλίου 2026, στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, 36χρονος υπήκοος Αλγερίας κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από 45χρονο Βούλγαρο συγκρατούμενό του, εντός του κελιού τους. Ο δράστης φέρεται να χτύπησε τον παθόντα στο κεφάλι με κρεμάστρα, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου σύμφωνα με ιατρικές πηγές, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία, ενώ σε βάρος του 45χρονου σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.

Διαβάστε επίσης

00:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Δύσκολα στα playoffs o Παναθηναϊκός – Τα σενάρια που τον φέρνουν στην εξάδα

00:25ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Ανακοίνωσε την άφιξη της ιρανικής αντιπροσωπείας

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Επέστρεψε στην Κρήτη μια σπάνια εικόνα της Παναγίας από τον 18ο αιώνα

23:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: «Διπλό» η Ζαλγκίρις, στο… χέρι της τα playoffs – Συγκίνηση για τον Βουγιόσεβιτς

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Σε 357 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τα ισραηλινά πλήγματα

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Επεισόδιο μεταξύ κρατούμενων στον Άγιο Στέφανο - Τον χτύπησε με κρεμάστρα στο κεφάλι

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΠΣΑΤ για τον θάνατο του Νίκου Παπαδάκου

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η στιγμή που έξι γύπες επιστρέφουν στο φυσικό τους περιβάλλον

23:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Η Εφές «έκοψε» τα… φτερά της Ντουμπάι, πριν παίξει με τον Παναθηναϊκό στο T-Center

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλο Σάββατο: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ – Τα τελευταία δρομολόγια

23:13ΕΛΛΑΔΑ

«Έχουμε φτάσει να τρέχουμε και με 300 χιλιόμετρα την ώρα» - Πώς στήνονται οι κόντρες στην παραλιακή

23:04ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας αφόπλισε νεαρό άνδρα

23:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα Χανιά παρακολούθησε την Περιφορά του Επιταφίου ο πρωθυπουργός

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου κατά Ισπανίας: Οι χώρες που εξαπολύουν διπλωματικό πόλεμο εναντίον μας θα πληρώσουν το τίμημα

22:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: «Κλείδωσε» τα Play In η Μονακό, σε… μπελάδες η Μπαρτσελόνα

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλο Σάββατο ωράριο καταστημάτων: Τι ώρα θα κλείσουν μαγαζιά και σούπερ μάρκετ

22:37ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση με μολότοφ στο σπίτι του CEO του «γίγαντα» της τεχνητής νοημοσύνης OpenAI - Μία σύλληψη

22:31ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Αντίστροφη μέτρηση για τις κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ με Ιράν - Απειλές από Τραμπ και δύο απαιτήσεις από την Τεχεράνη

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Σκηνικό κατάνυξης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης: Αντάμωσαν οι 5 Επιτάφιοι στην πλατεία Αριστοτέλους

22:17ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ: Επιστρέφει στην υποκριτική - «Βροχή» οι προτάσεις από το Χόλιγουντ

08:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

18:50LIFESTYLE

Συγκλονίζει ο Δημήτρης Καλλιβωκάς: «Ψάχνω τρόπο να φύγω από τη ζωή»

12:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Κουσαθανάς: Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο θαλάσσιο σκι

20:40ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη για την απώλεια του δημοσιογράφου Νίκου Παπαδάκου

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Το Μεγάλο Σάββατο στο αυτόφωρο η εγγονή του πασίγνωστου πολιτικού - Παραμένει κρατούμενη

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλο Σάββατο ωράριο καταστημάτων: Τι ώρα θα κλείσουν μαγαζιά και σούπερ μάρκετ

19:30LIFESTYLE

Καινούργιου: Το Πάσχα στην Αθήνα και η νέα φωτογραφία από τον Παναγιώτη Κουτσουμπή  

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεκρή από φωτιά σε διαμέρισμα η μητέρα του πολιτικού του ΠΑΣΟΚ Μαρίνου Σκανδάμη

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Ανάσταση με μολότοφ στον Νέο Κόσμο: Μπλόκο της ΕΛ.ΑΣ. στο επικίνδυνο έθιμο

12:48WHAT THE FACT

Μεγάλη Παρασκευή: Γιατί «απαγορεύεται» να λουστούμε σήμερα - Τι αναφέρει το έθιμο

11:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πάσχα με... καλοκαιράκι και μετά ξανά βροχές και καταιγίδες - Η πρόβλεψη Αρναούτογλου

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Σκηνικό κατάνυξης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης: Αντάμωσαν οι 5 Επιτάφιοι στην πλατεία Αριστοτέλους

07:21TRAVEL

Καλαμαύκα: Τα «Μετέωρα» της Κρήτης αναγεννιούνται – Οι 40 πηγές «ξύπνησαν» ξανά

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: 17χρονη πέθανε λόγω «διόγκωσης της καρδιάς» που προκλήθηκε από «μεγάλες ποσότητες καφεΐνης» από ενεργειακό ποτό

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η Naval Group κατασκευάζει τις φρεγάτες FDI τόσο γρήγορα - Βίντεο

11:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεγάλο Σάββατο με συννεφιά, βροχές και χιόνια στα ορεινά

20:53LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ένα διαζύγιο φέρνει μεγάλες ανατροπές

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικός εφηβικός έρωτας: Αυτοκτόνησε 19χρονος φοιτητής που βρήκε νεκρή την αγαπημένη του

23:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα Χανιά παρακολούθησε την Περιφορά του Επιταφίου ο πρωθυπουργός

