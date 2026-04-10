Πάτρα: Επεισόδιο μεταξύ κρατούμενων στον Άγιο Στέφανο - Τον χτύπησε με κρεμάστρα στο κεφάλι

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης, 9 Απριλίου 2026, στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, 36χρονος υπήκοος Αλγερίας κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από 45χρονο Βούλγαρο συγκρατούμενό του, εντός του κελιού τους. Ο δράστης φέρεται να χτύπησε τον παθόντα στο κεφάλι με κρεμάστρα, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου σύμφωνα με ιατρικές πηγές, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία, ενώ σε βάρος του 45χρονου σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.

