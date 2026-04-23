Χανιά: Κατέρρευσε 27χρονος μετά από ανακοπή καρδιάς σε ξενοδοχείο στον Αποκόρωνα

Ανακοπή καρδιάς υπέστη ένας 27χρονος εργαζόμενος σε μεγάλο ξενοδοχείο στον Αποκόρωνα Χανίων, ο οποίος κέρδισε τη ζωή του χάρη στις πρώτες βοήθειες και την αστραπιαία και αποτελεσματική καρδιοαναπνευστική αναζωογόννηση από το πλήρωμα του ασθενοφόρου του Κέντρου Υγείας Βάμου.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, πρόκειται για μετακλητό εργάτη υπήκοο Πακιστάν ο οποίος βρισκόταν στον χώρο της πισίνας όταν άγνωστο πώς υπέστη ανακοπή καρδιάς. Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Τρίτης, ενώ ο 27χρονος εργαζόμενος νοσηλεύεται στο γενικό νοσοκομείο Ρεθύμνου σε σταθερή κατάσταση.

Αν και το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως παθολογικό και όχι ως εργατικό ατύχημα, είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί εργαζόμενοι κατά την περυσινή σαιζόν εμφάνιζαν συμπτώματα κατάρρευσης ήπια ή και αρκετά σοβαρότερα.

Στο μεταξύ για το συμβάν δεν είχε ενημερωθεί το σωματείο ξενοδοχοϋπαλλήλων με τον πρόεδρο, Μανώλη Μπαμιάκη να παρατηρεί ότι δεν υπάρχει κάποιος ελεγκτικός μηχανισμός που να μπορεί να επιτηρεί τις συνθήκες πρόσληψης, εργασίας και διαμονής των μετακλητών από τρίτες χώρες, οι οποίοι αυξάνονται ραγδαία στα ξενοδοχεία των Χανίων.

Διαβάστε επίσης