Θεσπρωτία: Ανήλικος κατηγορείται για φθορές – Στο μικροσκόπιο και ο πατέρας

Δικογραφία σε βάρος ανήλικου Έλληνα σχηματίστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Παραμυθιάς, για πρόκληση φθορών σε ξένη περιουσία καθώς και για παραβίαση της αθλητικής νομοθεσίας.

Όπως προέκυψε από καταγγελία, άτομα προχώρησαν στη δημιουργία οπαδικών συνθημάτων με τη χρήση σπρέι σε διάφορα δημόσια και ιδιωτικά σημεία. Η αστυνομική έρευνα κατέληξε στην ταυτοποίηση του ανηλίκου ως εμπλεκόμενου στην υπόθεση.

Παράλληλα, κατηγορίες αντιμετωπίζει και ο πατέρας του για πλημμελή εποπτεία. Η δικογραφία αναμένεται να υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας για τα περαιτέρω.

Με πληροφορίες από thespro.gr

