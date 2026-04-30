Κίνηση τώρα: Απροσπέλαστο το Λεκανοπέδιο - Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός

Για μία ακόμα ημέρα η κίνηση στους δρόμους είναι απελπιστική με τους οδηγούς να καλούνται να βρουν είτε εναλλακτικές διαδρομές, είτε να οπλιστούν με υπομονή μέχρι να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό.

Ο Κηφισός είναι απροσπέλαστος τόσο στην άνοδο, όσο και στην κάθοδο. Στο ρεύμα της καθόδου από την Μεταμόρφωση μέχρι και το Αιγάλεω και στην άνοδο από το Αιγάλεω μέχρι και τη Ν. Φιλαδέλφεια.

Πολλά είναι τα προβλήματα σε Αττική Οδό και Περιφερειακή Σχιστού, ενώ και η παραλιακή είναι στο «κόκκινο». Πολλά προβλήματα υπάρχουν και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας.