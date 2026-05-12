Κοινωνικός τουρισμός: Για λίγο ακόμα οι αιτήσεις για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (τ.ΟΑΕΕ)

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 13 Μαΐου 2026 και ώρα 23:59.

Γιάννης Φιλιππάκος

Κοινωνικός τουρισμός: Για λίγο ακόμα οι αιτήσεις για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (τ.ΟΑΕΕ)
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ, αποκλειστικά για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ), με προθεσμία έως 13 Μαΐου 2026, ώρα 23:59.
  • Το πρόγραμμα διαρκεί 13 μήνες, ξεκινά την 01.06.2026, διαθέτει προϋπολογισμό 3 εκατ. ευρώ και 25.000 επιταγές για έως 6 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα καταλύματα.
  • Δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε συγκεκριμένα νησιά και έως 12 δωρεάν σε περιοχές της Βορείου Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, με αυξημένη επιδότηση σε περιόδους αιχμής.
  • Επιδοτούνται επίσης ακτοπλοϊκά εισιτήρια με 25% συμμετοχή δικαιούχου, ενώ για άτομα με αναπηρία είναι δωρεάν.
  • Η επιλογή γίνεται μέσω μοριοδότησης με διαφανή κριτήρια, ενώ φέτος οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη μοριοδότηση και μπορούν να συμμετάσχουν εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.
Snapshot powered by AI

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ). Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 13 Μαΐου 2026 και ώρα 23:59.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ – πρώην ΟΑΕΕ που έχουν υποχρέωση καταβολής αντίστοιχης εισφοράς ύψους 1 ευρώ για τη συγκεκριμένη παροχή (παρ. 5 του άρθρ. 69 του ν. 3863/2010).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων δικαιούχων υποβάλλονται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΕΔΩ. Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική / Εργασία και ασφάλιση / Αποζημιώσεις και παροχές / Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ).

Θα διατεθούν 25.000 επιταγές

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 13 μήνες, με προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης τη 01.06.2026. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3 εκ. ευρώ και θα διατεθούν συνολικά 25.000 επιταγές.

Με την επιταγή, που είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο ξεχωριστά, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησής τους, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Στα νησιά Λέρο, Μυτιλήνη, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν, με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και στη Θεσσαλία, πλην Σποράδων, μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (15.12.2026 έως 14.01.2027) και του Πάσχα (23.04.2027 έως 09.05.2027). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα Β. Εύβοιας, Έβρου και Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέας, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη φορά συμμετοχή στο πρόγραμμα ή μη συμμετοχή στα δύο προηγούμενα προγράμματα λόγω μοριοδότησης), με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Για πρώτη φορά φέτος οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία της μοριοδότησης και συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα όσοι επιδοτούνται από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για την ίδια περίοδο.

Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Οι αιτήσεις παρόχων υποβάλλονται από τις 04.05.2026 έως τις 20.05.2026 μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΕΔΩ. Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική / Εργασία και ασφάλιση / Αποζημιώσεις και παροχές / Πάροχοι κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ).

Στο Μητρώο Παρόχων εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση ΕΔΩ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:14ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Πολιτικά υποκινούμενο» το αμερικανικό σχέδιο απόφασης για το Ορμούζ στον ΟΗΕ

02:50ΕΛΛΑΔΑ

Κοινωνικός τουρισμός: Για λίγο ακόμα οι αιτήσεις για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (τ.ΟΑΕΕ)

02:24ΕΘΝΙΚΑ

Πρόσκληση για κατάταξη στο Στρατό Ξηράς με την 2026 Β'/ΕΣΣΟ – Όλες οι πληροφορίες

01:58LIFESTYLE

Survivor: Ανακοίνωση από Acun Medya για τον Έλληνα παίχτη – Σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση της υγείας του – Τι αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης

01:34ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις σε όσους διευκόλυναν εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου στην Κίνα

01:12ΕΛΛΑΔΑ

Κάτω Πατήσια: Φωτιά σε σούπερ μάρκετ στις Τρεις Γέφυρες

00:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Η τεχνητή νοημοσύνη «έσβησε» τις ανησυχίες για τη Μέση Ανατολή

00:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Μονόδρομος για τις ΗΠΑ η αποδοχή του σχεδίου 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Ο μικρός λυράρης που συγκίνησε με το τραγούδι που έπαιξε

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Το βίντεο «ειρηνικής συνύπαρξης» της Κίνας πριν από την επίσκεψη Τραμπ

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Wall Street Journal: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξαπέλυσαν κρυφές επιθέσεις στο Ιράν

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Times: Πιέσεις προς τον Στάρμερ να παραιτηθεί - Κρίσιμο το αυριανό υπουργικό συμβούλιο

23:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ασήμι: Η τιμή του εκτοξεύεται – Επιστρέφουν τα ιστορικά υψηλά; - «Παγιδευμένος» ο χρυσός

23:38ΠΑΙΔΕΙΑ

Ζαχαράκη: Αυστηρό πλαίσιο ηθικής και δεοντολογίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη στα σχολεία

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Ο σεφ με τα 18 αστέρια Michelin: Ο «διανοούμενος της κουζίνας» - Πόσο κοστίζει ένα τραπέζι

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αμάξι, «πέταξε» και προσγειώθηκε πάνω σε φανάρι

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση στην κυκλοφορία φορτηγών στη διώρυγα της Κορίνθου από την Τετάρτη

23:24ΚΟΣΜΟΣ

«Βανς ή Ρούμπιο;» Ο Τραμπ σκέφτεται τον διάδοχό του, σύμφωνα με τους New York Times

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν στη Ρωσία χαμένους θησαυρούς των Κοζάκων

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Θετικό το πρώτο τεστ χανταϊού σε Ισπανό επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
01:58LIFESTYLE

Survivor: Ανακοίνωση από Acun Medya για τον Έλληνα παίχτη – Σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση της υγείας του – Τι αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Ληστεία τράπεζας στην Τιθορέα: Στα χέρια των αρχών 8 άτομα, έξι άνδρες και δύο γυναίκες

22:01LIFESTYLE

Τέλος μέχρι νεωτέρας το Survivor: Σοβαρό ατύχημα για παίκτη στον Άγιο Δομίνικο

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

01:12ΕΛΛΑΔΑ

Κάτω Πατήσια: Φωτιά σε σούπερ μάρκετ στις Τρεις Γέφυρες

21:28TRAVEL

Σε αυτό το ελληνικό νησί δεν υπάρχει σκουπίδι - Ύμνοι από γερμανικό περιοδικό

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισρέει ψυχρό κύμα από τα Βαλκάνια - Πότε πέφτει ξανά η θερμοκρασία

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η προφυλακισμένη σύζυγος του δολοφόνου τριγυρνούσε με το αγροτικό στη γειτονιά του Νικήτα μετά το έγκλημα

11:18WHAT THE FACT

Μέσα σε ορυχείο της Ινδίας οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «πραγματικό γίγαντα» 15 μέτρων

21:37ΚΟΣΜΟΣ

«Νεαρή σαγηνευτική» Κινέζα livestreamer αποκαλύφθηκε όταν απενεργοποιήθηκε το φίλτρο νεότητας

16:23LIFESTYLE

Eurovision 2026: Σε ποιο κανάλι θα προβληθεί ο Α' Ημιτελικός - Σε ποια σειρά εμφανίζεται ο Akylas

22:29LIFESTYLE

Βαριά τραυματίας παίκτης του Survivor: Τι συνέβη στον Άγιο Δομίνικο

21:28ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνια κίνηση: Οι ΗΠΑ αποκάλυψαν τη θέση υποβρυχίου με πυρηνικά όπλα

15:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν είμαι εγώ ο άνδρας στη φωτογραφία με τη γυναίκα - Η ανάρτηση που «κατέβασε» ο Δημήτρης Σαββίδης

19:16LIFESTYLE

Klavdia: Δεν ανέφερε τον Akyla όταν ρωτήθηκε για τον φετινό νικητή της Eurovision - «Είναι ανεπίτρεπτο», σχολίασε ο Ανδρέας Μικρούτσικος

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Φέρνει» βροχές το GFS στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο - Οι 5 περιοχές

19:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Άλλαξε το βασικό κριτήριο επιλογής κόμματος - Μπροστά με διαφορά η ΝΔ

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Ο σεφ με τα 18 αστέρια Michelin: Ο «διανοούμενος της κουζίνας» - Πόσο κοστίζει ένα τραπέζι

21:44ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Στην εντατική 58χρονος που δαγκώθηκε από οχιά

18:01ΕΛΛΑΔΑ

«Ο σύζυγός μου είναι μαχητής» γράφει η Τίνα Μεσσαροπούλου για τις 26 ημέρες του Γιώργου Μυλωνάκη στη ΜΕΘ - Οι ευχαριστίες στους γιατρούς του Ευαγγελισμού και το κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ