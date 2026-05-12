Εύβοια: Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και κατέληξε σε ελιά - Έπιασε φωτιά το ΙΧ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Εύβοια, όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, βγήκε από τον δρόμο και έπεσε πάνω σε ελιά.

Σύμφωνα με το evia online, το ατύχημα σημειώθηκε σε περιοχή της Ερέτριας, ενώ το όχημα μετά τη σύγκρουση «τυλίχθηκε» στις φλόγες.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα η πυροσβεστική και οι εθελοντές της ΕΣΔΔΕ που έσβησαν τη φωτιά και προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στο νεαρό που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

