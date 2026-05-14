Θεσσαλονίκη: «Χημικός εφιάλτης» σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη - Κατασχέθηκαν 14 τόνοι λιπασμάτων

Σοβαρή υπόθεση περιβαλλοντικής και υγειονομικής επικινδυνότητας αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου οι αρχές εντόπισαν υπόγειο πολυκατοικίας που λειτουργούσε ως παράνομος χώρος επεξεργασίας και συσκευασίας λιπασμάτων.

Εντοπίσθηκε φρεάτιο συγκέντρωσης ακάθαρτων υδάτων, στο οποίο είχε τοποθετηθεί υποβρύχια αντλία, μέσω της οποίας διοχετεύονταν υπολείμματα των χημικών σκευασμάτων απευθείας στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης κτιρίου

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της ΕΛ.ΑΣ. σε Θεσσαλονίκη, Ημαθία και Ξάνθη, εξαρθρώθηκαν δύο οργανωμένα κυκλώματα που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, ενώ ένα ακόμη αναζητείται. Συνολικά κατασχέθηκαν πάνω από 14 τόνοι λιπασμάτων, καθώς και μεγάλες ποσότητες μη εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων.

Οι έρευνες έδειξαν ότι η πρώτη εγκληματική ομάδα είχε αναπτύξει δράση τουλάχιστον από τις αρχές του 2026, με βασικό μέλος της έναν επιχειρηματία στη Θεσσαλονίκη που δραστηριοποιούνταν στο χονδρικό εμπόριο αγροχημικών. Το υπόγειο της πολυκατοικίας φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την ανάμειξη και συσκευασία των παράνομων προϊόντων.

Η δεύτερη ομάδα, με έδρα την Ημαθία, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, δραστηριοποιούνταν από το 2021, εισάγοντας παράνομα μεγάλες ποσότητες φυτοπροστατευτικών προϊόντων από την Τουρκία, χωρίς τις απαιτούμενες άδειες κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συνέχεια τα προϊόντα διοχετεύονταν στην ελληνική αγορά μέσω δικτύου διανομής.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες Για τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων.