FedEx: Διαψεύδει ότι αποχωρεί από το αεροδρόμιο «Mακεδονία» της Θεσσαλονίκης

Αναστάτωση προκλήθηκε στη Θεσσαλονίκη από πληροφορία που μεταδόθηκε χθες, Τετάρτη, σύμφωνα με την οποία η αεροπορική εταιρεία μεταφορών FedEx αποχωρεί από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» στο τέλος Μαΐου.

Η είδηση αυτή ήρθε εν μέσω μιας ήδη αναστατωμένης αγοράς στη Θεσσαλονίκη, λίγες ημέρες μετά την απόφαση της Ryanair να αποχωρήσει από το «Μακεδονία».

Τα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για διακοπή της παρουσίας της εταιρείας στο αεροδρόμιο, γεγονός που δημιούργησε ερωτήματα σχετικά με τις μεταφορές φορτίων, τις εισαγωγές και τις εξαγωγές προϊόντων μέσω Θεσσαλονίκης.

Ωστόσο η FedEx, με επίσημη ανακοίνωσή της, διαψεύδει τα σενάρια αποχώρησης και όπως επισημαίνει, προχωρά σε ενοποίηση των δραστηριοτήτων εκτελωνισμού, στο πλαίσιο οργανωτικών αλλαγών, χωρίς όμως να επηρεάζεται η παρουσία και η λειτουργία της εταιρείας στην πόλη. Η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι τόσο το αεροπορικό όσο και το οδικό δίκτυο της FedEx στη Θεσσαλονίκη θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή στις υπηρεσίες προς πελάτες και συνεργάτες.

