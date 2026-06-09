Θεσσαλονίκη: Νέο περιστατικό με φίδι που φώλιασε σε μηχανή αυτοκινήτου
Ο οδηγός άνοιξε το καπό του αυτοκινήτου και ήρθε αντιμέτωπος με το φίδι
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- Στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκε νέο περιστατικό με φίδι που φωλιά σε μηχανή αυτοκινήτου.
- Ο οδηγός στην ανατολική Θεσσαλονίκη εντόπισε φίδι περίπου ενός μέτρου στη μηχανή του οχήματός του.
- Το φίδι, πιθανότατα λαφιάτης και μη δηλητηριώδες, απομακρύνθηκε με ειδική λαβίδα και αφέθηκε ελεύθερο.
- Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου, Κανάρη και Μπότσαρη.
Ένα ακόμη περιστατικό με φίδι που εντοπίστηκε σε μηχανή αυτοκινήτου καταγράφηκε αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη.
Όπως αναφέρει το voria.gr, οδηγός που κινούταν με το όχημά του στην ανατολική Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου, Κανάρη και Μπότσαρη αντιλήφθηκε κάτι περίεργο στην προσπάθειά του να βάλει μπρος το όχημά του.
Ο οδηγός προκειμένου να διαπιστώσει τι συμβαίνει βγήκε από το όχημα και άνοιξε το καπό διαπιστώνοντας με έκπληξη ένα φίδι περίπου ενός μέτρου να έχει φωλιάσει στη μηχανή του οχήματος.
Το ερπετό, που κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για λαφιάτη (μη δηλητηριώδες), απομακρύνθηκε με ειδική λαβίδα από το σημείο που είχε φωλιάσει και αφέθηκε ελεύθερο.
Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok: