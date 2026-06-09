Θεσσαλονίκη: Νέο περιστατικό με φίδι που φώλιασε σε μηχανή αυτοκινήτου

Snapshot Στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκε νέο περιστατικό με φίδι που φωλιά σε μηχανή αυτοκινήτου.

Ο οδηγός στην ανατολική Θεσσαλονίκη εντόπισε φίδι περίπου ενός μέτρου στη μηχανή του οχήματός του.

Το φίδι, πιθανότατα λαφιάτης και μη δηλητηριώδες, απομακρύνθηκε με ειδική λαβίδα και αφέθηκε ελεύθερο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου, Κανάρη και Μπότσαρη. Snapshot powered by AI

Ένα ακόμη περιστατικό με φίδι που εντοπίστηκε σε μηχανή αυτοκινήτου καταγράφηκε αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει το voria.gr, οδηγός που κινούταν με το όχημά του στην ανατολική Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου, Κανάρη και Μπότσαρη αντιλήφθηκε κάτι περίεργο στην προσπάθειά του να βάλει μπρος το όχημά του.

Ο οδηγός προκειμένου να διαπιστώσει τι συμβαίνει βγήκε από το όχημα και άνοιξε το καπό διαπιστώνοντας με έκπληξη ένα φίδι περίπου ενός μέτρου να έχει φωλιάσει στη μηχανή του οχήματος.

Το ερπετό, που κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για λαφιάτη (μη δηλητηριώδες), απομακρύνθηκε με ειδική λαβίδα από το σημείο που είχε φωλιάσει και αφέθηκε ελεύθερο.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok:

Διαβάστε επίσης