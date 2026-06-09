Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Πεύκα Θεσσαλονίκης

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε στις 4 το απόγευμα σε δασική έκταση μεταξύ Φιλύρου και Πεύκων, στη Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται ότι λίγα λεπτά μετά τις 16:00, στάλθηκε και μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής.

Η φωτιά έκαιγε σε χαμηλή βλάστηση πάνω από Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος χωρίς να απειλεί ούτε το ίδρυμα ούτε κατοικημένες περιοχές.

Στο σημείο έσπευσε πυροσβεστικό κλιμάκιο με 40 πυροσβέστες σε δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 οχήματα, ενώ στη μάχη για την κατάσβεση ρίχθηκαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικοφόρο. Επίσης, υπήρξε συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Σε δηλώσεις του στο thitanews.gr νωρίτερα ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του δήμου Νεάπολης-Συκεών Ιωάννης Ζαρίφης είχ εκφράσει την αισιοδοξία του ότι η φωτιά θα τεθεί υπό έλεγχο καθώς πέρα από την άμεση αντίδραση της Πυροσβεστικής στο σημείο που νωρίτερα φυσούσε στη συνέχει άρχισε να ψιχαλίζει.

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