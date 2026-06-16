Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης Τήνος και Αλόννησος λόγω λειψυδρίας

Snapshot Η Αλόννησος και η Τήνος κηρύσσονται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας για τρεις μήνες.

Την απόφαση υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Η απόφαση στηρίχθηκε στη σύμφωνη γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων και του γενικού γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Παρατείνεται για τρεις μήνες το καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας στο Μεγανήσι Λευκάδας. Snapshot powered by AI

Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας κηρύσσονται η Αλόννησος και η Τήνος για διάστημα τριών μηνών, με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Η απόφαση εκδόθηκε κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και του γενικού γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Με την ίδια απόφαση, παρατείνεται για επιπλέον τρεις μήνες το καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας στο Μεγανήσι Λευκάδας.

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