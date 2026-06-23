Ηλεία: 70χρονος ήταν νεκρός στην αυλή του για μέρες - Τον εντόπισαν γείτονες

Νεκρός εντοπίστηκε ένας άντρας ηλικίας περίπου 70 ετών στο σπίτι του στην παραλιακή περιοχή της Αλκυώνας Κατακόλου, το βράδυ της Δευτέρας 22 Ιουνίου.

Ο 70χρονος άνδρας εκτιμάται πως είχε πεθάνει μέρες πριν και η δυσοσμία που αναδυόταν από το σπίτι του, έκανε έναν γείτονα να αναζητήσει την προέλευσή της.

Το γεγονός ότι είχε περίπου δέκα ημέρες να δει τον ηλικιωμένο, τον έβαλε σε υποψίες πως ίσως να έχει συμβεί κάτι άσχημο, όπως αναφέρει το ilialive.gr.

Έτσι, μαζί με ακόμα έναν γείτονα α πλησίασαν στο σπίτι και άρχιζαν να φωνάζουν το όνομα του ηλικιωμένου. Προς έκπληξή τους εντόπισαν τον 70χρονο άνδρα πεσμένο και νεκρό στην αυλή, σε προχωρημένη σήψη.

Οι γείτονες κάλεσαν άμεσα την Αστυνομία που έφτασε στο σημείο και έκαναν μια πρώτη έρευνα στο χώρο.

Λόγω της προχωρημένης σήψης στο χώρο κλήθηκε Ιατροδικαστής από την Πάτρα.

Ο ηλικιωμένος ήταν από τους μόνιμους κατοίκους του παραλιακού οικισμού και σύμφωνα με πληροφορίες, ζούσε μόνος του στο σπίτι. Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες του θανάτου του άτυχου άντρα και περιμένουν η ιατροδικαστική εξέταση να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Ήταν νεκρός από την Παρασκευή

Από την εξέταση που ολοκληρώθηκε στο σημείο τις πρώτες πρωινές ώρες σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr ο 71χρονος είχε φύγει από τη ζωή περίπου το μεσημέρι της Παρασκευής.

Μάλιστα η τελευταία επικοινωνία που είχε με συγγενικά του πρόσωπα ήταν λίγο πριν και μαζί με τα ευρήματα του Ιατροδικαστή, οι Αρχές κατέληξαν σε αυτή την εκτίμηση.

Λόγω των συνθηκών, της αυξημένης ζέστης και της έκθεσης σε υπαίθριο περιβάλλον, η σήψη στη σορό του 71χρονου επιταχύνθηκε και η αρχική εικόνα παρέπεμπε σε θάνατό πριν από αρκετές ημέρες.

Ο ηλικιωμένος ήταν από τους μόνιμους κατοίκους του παραλιακού οικισμού και σύμφωνα με πληροφορίες, ζούσε μόνος του στο σπίτι.