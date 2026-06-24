Ηράκλειο: Σκύλος επιτέθηκε και τραυμάτισε 9χρονο παιδί - Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του ζώου

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Ηρακλείου όταν ένας 9χρονος δέχθηκε επίθεση από σκύλο, ιδιοκτησίας 37χρονου άνδρα.

Το συμβάν, όπως αναφέρει το Neakriti.gr, σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (23/06), όταν το ζώο επιτέθηκε ξαφνικά στο παιδί και το δάγκωσε, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Το ανήλικο μεταφέρθηκε από τους γονείς του στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι προχώρησαν στην προσαγωγή του ιδιοκτήτη. Παράλληλα, σε συνεργασία με το κλιμάκιο ελέγχων προστασίας ζώων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.600 ευρώ.