Πάτρα: Δώρα ζωής σε 4 συνανθρώπους μας από 52χρονο που νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο

Snapshot Η οικογένεια 64χρονου που νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου αποφάσισε να δωρίσει τα όργανα και τους ιστούς του μετά τον θάνατό του.

Η δωρεά οργάνων έδωσε τη δυνατότητα σε τέσσερις ασθενείς με τελικού σταδίου νοσήματα να συνεχίσουν τη ζωή τους.

Η επιτυχημένη μεταμοσχευτική διαδικασία πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουνίου 2026, με τη συνεργασία πολλών κλινικών και τμημάτων του νοσοκομείου.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων και το ΕΚΑΒ είχαν σημαντικό ρόλο στον συντονισμό και τη μεταφορά των οργάνων.

Η διοίκηση του νοσοκομείου εξέφρασε τα συλλυπητήριά της και ευχαρίστησε την οικογένεια για την πράξη ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. Snapshot powered by AI

Μια ακόμα πράξη ανθρωπιάς είχαμε πρόσφατα από 64χρονο, ο οποίος όπως έκανε γνωστό η διοίκησή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου, με την συναίνεση της οικογένειας του χάρισε τα όργανα του σε 4 συνάνθρωπους ήταν σε αναμονή για μεταμόσχευση.

Δότης ήταν ένας 64χρονος άνδρας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, με την οικογένειά του να λαμβάνει τη γενναία απόφαση να συναινέσει στη δωρεά των οργάνων και ιστών του. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουνίου 2026 και κατέστη δυνατή χάρη στην άμεση κινητοποίηση και τον άρτιο συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΠΓΝΠ που έκανε γνωστή την είδηση, η απόφαση της οικογένειας, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη και φορτισμένη στιγμή, αποτελεί μια ύψιστη πράξη αλληλεγγύης και ανθρωπιάς, καθώς τέσσερις ασθενείς με σοβαρά, τελικού σταδίου νοσήματα απέκτησαν την ευκαιρία να συνεχίσουν τη ζωή τους.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της μεταμοσχευτικής διαδικασίας συνεργάστηκαν στενά η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, το Αναισθησιολογικό Τμήμα, το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, το Τμήμα Υπερήχων και Αξονικού Τομογράφου, η Αιμοδοσία, το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, η Καρδιολογική Κλινική, τα Τμήματα Μικροβιολογίας, Βιοχημείας και Αιματολογίας, η Ουρολογική Κλινική, καθώς και η Χειρουργική Ομάδα Μεταμοσχεύσεων. Καθοριστική ήταν επίσης η συμβολή ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού του νοσοκομείου.

Σημαντική υπήρξε και η συνεισφορά του ΕΚΑΒ, το οποίο ανέλαβε τη μεταφορά των οργάνων με ταχύτητα και ασφάλεια, ενώ ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων είχε κεντρικό ρόλο στον συντονισμό της διαδικασίας και στην επικοινωνία με τις μεταμοσχευτικές μονάδες της χώρας.

Η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών εξέφρασε τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του δότη, ευχαριστώντας την παράλληλα για τη γενναιόδωρη απόφασή της να προσφέρει ζωή σε άλλους ανθρώπους μέσα από την απώλεια ενός αγαπημένου της προσώπου.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη σημασία της δωρεάς οργάνων και τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην επιβίωση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ασθενών που περιμένουν ένα πολύτιμο μόσχευμα.

Με πληροφορίες από pelop.gr

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