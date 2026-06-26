Υγειονομική «βόμβα» στην καρδιά του Ρεθύμνου: Ανεξέλεγκτα λύματα σε ημιτελή οικοδομή
Σε κατάσταση απόγνωσης βρίσκονται εδώ και μέρες οι κάτοικοι στην περιοχή των οδών Γεράσιμου Βλάχου και Ψυχουντάκη στο Ρέθυμνο και ο λόγος είναι μια παρατεταμένη υγειονομική απειλή δίπλα στα σπίτια τους.
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Συγκεκριμένα όπως καταγγέλει αναγνώστης στο DayNight.gr στο υπόγειο μιας μεγάλης, ημιτελούς οικοδομής, που βρίσκεται σε απόσταση μόλις 50 μέτρα από το ξενοδοχείο ”Μέντα” έχει μετατραπεί σε μια μεγάλη εστία μολυσμένων υδάτων.
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