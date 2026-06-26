Υγειονομική «βόμβα» στην καρδιά του Ρεθύμνου: Ανεξέλεγκτα λύματα σε ημιτελή οικοδομή

Συγκεκριμένα όπως καταγγέλει αναγνώστης στο DayNight.gr στο υπόγειο μιας μεγάλης, ημιτελούς οικοδομής, που βρίσκεται σε απόσταση μόλις 50 μέτρα από το ξενοδοχείο ”Μέντα” έχει μετατραπεί σε μια μεγάλη εστία μολυσμένων υδάτων.

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