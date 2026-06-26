Γερμανία - Αεροπορική αρνείται σε influencer να επιβιβαστεί σε πτήση: «Δεν φοράς τίποτα» - Βίντεο

Σύμφωνα με την καταγγελία της, έφτασε στην πύλη γερμανικού αεροδρομίου με αθλητικά ρούχα σε θερμοκρασίες περίπου 30 βαθμών Κελσίου. Εκεί, ένα μέλος του προσωπικού την ενημέρωσε ότι δεν μπορούσε να επιβιβαστεί με αυτά τα ρούχα. Η Έντα Πιλζ αναφέρει ότι της είπαν ότι ήταν «πολύ γυμνή» και ότι έπρεπε να φορέσει κάτι.

Στη συνέχεια φόρεσε ένα σακάκι, αλλά δεν της επετράπη να συνεχίσει επειδή της είπαν ότι έπρεπε να κλείσει το φερμουάρ.

Κατηγορεί επίσης τον υπάλληλο ότι την κατηγορεί για πιθανή καθυστέρηση πτήσης. Η Πιλτς δήλωσε ότι δεν γνώριζε κανέναν τέτοιο ενδυματολογικό κώδικα στις πτήσεις και θεώρησε ότι η μεταχείριση ήταν άδικη.

Απαντώντας σε ερώτημα της εφημερίδας Bild, η αεροπορική εταιρεία δήλωσε:

« Η Lufthansa αναμένει ενδυμασία κατάλληλη για δημόσια ταξίδια που δεν βλάπτει την ευημερία των άλλων».

Τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση του influencer συζητούν εάν μια αεροπορική εταιρεία επιτρέπεται καν να απαγορεύσει ορισμένα είδη ένδυσης.