Nεκρή φώκια εντοπίστηκε ανοιχτά από το Ακρογιάλι Μεσσηνίας
Ψαράδες εντόπισαν το άτυχο θηλαστικό και ειδοποίησαν το Λιμεναρχείο
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Μια νεκρή φώκια εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής (29/6) στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο Ακρογιάλι Μεσσηνίας.
Ψαράδες εντόπισαν το άτυχο θηλαστικό και ειδοποίησαν το Λιμεναρχείο.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια θανάτου της φώκιας, ενώ οι αρμόδιες Αρχές αναμένεται να ακολουθήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την καταγραφή και διερεύνηση του περιστατικού.
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