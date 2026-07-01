Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (1/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 1η Ιουλίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (1/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

1/7/2026 1:00:00 πμ

1/7/2026 4:00:00 πμ

Ν.ΙΩΝΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΒΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ.

439

Κατασκευές

1/7/2026 8:00:00 πμ

1/7/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΧΑΤΖΙΝΗ έως κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΝΟ 231 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΝΟ 235 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

830

Κατασκευές

1/7/2026 8:00:00 πμ

1/7/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΕΡΒΟΥ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΔΟΥΝΑΒΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΥΡΟΥ ΝΟ 4, ΝΟ 12, ΝΟ 13, ΝΟ 15 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΣΥΡΟΥ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ

834

Κατασκευές

1/7/2026 8:00:00 πμ

1/7/2026 2:00:00 μμ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΟΔΟΙ: ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ, ΝΑΞΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΖΑΪΜΗ, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΙΚΑΡΟΥ, ΛΙΒΕΡΙΟΥ Δ., ΑΝΝΑΣ ΜΑΡΙΑΣ, ΤΡΙΓΩΝΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΕΥΤΥΧΙΑΣ, ΑΛΣΟΥΣ, ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ, ΜΕΛΤΕΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΑΜΟΡΓΟΥ, ΣΟΥΛΙΕ, ΚΙΣΣΑΜΟΥ, ΠΑΡΝΩΝΟΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ, ΔΑΥΛΕΙΑΣ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΠΕΥΚΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ

3463

Λειτουργία

1/7/2026 8:00:00 πμ

1/7/2026 2:00:00 μμ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ.

436

Κατασκευές

1/7/2026 8:00:00 πμ

1/7/2026 2:00:00 μμ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ

ΧΑΜΟΛΙΑ ΟΔΟΙ: ΑΙΓΛΗΣ, ΛΕΩΦ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΔΑΝΑΗΣ, ΑΡΙΑΔΝΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1687

Λειτουργία

1/7/2026 8:00:00 πμ

1/7/2026 3:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΟ 30 απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

835

Κατασκευές

1/7/2026 8:00:00 πμ

1/7/2026 5:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΟΡΙΑ ΜΕ ΚΑΛΥΒΙΑ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ - ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΔΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.

473

Λειτουργία

1/7/2026 8:00:00 πμ

1/7/2026 6:00:00 μμ

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΝΗΡΕΩΣ απο κάθετο: ΑΙΓΕΩΣ έως κάθετο: ΗΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ απο κάθετο: ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έως κάθετο: ΗΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. Β. ΠΑΥΛΟΥ απο κάθετο: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΔΙΟΣ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΑΚΩΒΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΝΗΡΕΩΣ έως κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΥΟΥΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. Β. ΠΑΥΛΟΥ έως κάθετο: ΝΗΡΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ

833

Κατασκευές

1/7/2026 9:00:00 πμ

1/7/2026 11:00:00 πμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ απο κάθετο: ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ έως κάθετο: ΣΕΡΙΦΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1973 απο κάθετο: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ έως κάθετο: ΣΦΑΚΙΩΝ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ απο κάθετο: 17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1973 έως κάθετο: ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ απο κάθετο: ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ έως κάθετο: ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

831

Κατασκευές

1/7/2026 9:00:00 πμ

1/7/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΚΡΟΠΟΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΕΚΡΟΠΟΣ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ ΝΟ 85 από: 08:30 πμ έως: 03:00 μμ

828

Κατασκευές

1/7/2026 9:00:00 πμ

1/7/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΚΕΚΡΟΠΟΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ ΝΟ 99 από: 08:30 πμ έως: 03:30 μμ

829

Κατασκευές

1/7/2026 9:00:00 πμ

1/7/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΤΑΓ. ΠΛΕΣΣΑ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΓ. ΠΛΕΣΣΑ απο κάθετο: ΚΕΚΡΟΠΟΣ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΟΝΙΚΩΝ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 280 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

836

Κατασκευές

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