Μύκονος: Παραλίγο να πνιγεί σε πισίνα αγοράκι 2,5 ετών - Μεταφέρθηκε στο Παίδων
Το παιδί ανασύρθηκε άμεσα, ωστόσο είχε καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού
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- Ένα αγοράκι 2,5 ετών στη Μύκονο έπεσε σε πισίνα, κινδυνεύοντας να πνιγεί.
- Το παιδί κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού πριν ανασυρθεί άμεσα.
- Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων.
Την τελευταία στιγμή αποφεύχθηκε μία τραγωδία στη Μύκονο, όταν ένα αγοράκι 2,5 ετών ξέφυγε για λίγα λεπτά από την προσοχή του πατέρα του και έπεσε σε πισίνα.
Το παιδί από τη Γερμανία, ανασύρθηκε άμεσα, ωστόσο είχε καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού.
Αρχικά του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διακομίστηκε για νοσηλεία στο Νοσοκομείο Παίδων, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και να παρακολουθηθεί η κατάσταση της υγείας του.
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