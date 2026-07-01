Καλαμάτα: Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στη Νέα Είσοδο

Snapshot Στη Νέα Είσοδο Καλαμάτας σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο μεταξύ δύο ΙΧ αυτοκινήτων το πρωί της Τετάρτης.

Τραυματίστηκαν οι οδηγοί των οχημάτων, μία 24χρονη και ένας 31χρονος, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Νέας Εισόδου διακόπηκε προσωρινά λόγω του ατυχήματος.

Το Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας διεξάγει προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες της σύγκρουσης. Snapshot powered by AI

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Νέα Είσοδο στην Καλαμάτα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δύο επιβατικά ΙΧ αυτοκίνητα που κινούνταν στο ρεύμα εξόδου της πόλης συγκρούστηκαν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, λίγα μέτρα πριν από τη γέφυρα του Ασπροχώματος.

ΕΡΤ

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι οδηγοί των δύο οχημάτων, μία 24χρονη και ένας 31χρονος, οι οποίοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την περαιτέρω ιατρική τους περίθαλψη.

Λόγω του τροχαίου, η κυκλοφορία στη Νέα Είσοδο, στο ρεύμα εξόδου της πόλης, διακόπηκε προσωρινά, μέχρι την ολοκλήρωση της απομάκρυνσης των εμπλεκόμενων οχημάτων και τον καθαρισμό του οδοστρώματος.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας.

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