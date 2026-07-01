Ηράκλειο: Υπέκυψε στα τραύματά του ο 55χρονος μοτοσικλετιστής - Είχε εγκαύματα στο 90% του σώματος

Νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ

Newsbomb

Ηράκλειο: Υπέκυψε στα τραύματά του ο 55χρονος μοτοσικλετιστής - Είχε εγκαύματα στο 90% του σώματος
INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο 55χρονος μοτοσικλετιστής υπέκυψε στα τραύματά του μετά από σοβαρό τροχαίο και εγκαύματα που κάλυπταν πάνω από το 90% του σώματός του.
  • Το ατύχημα συνέβη στη διασταύρωση προς το Μεταξοχώρι του Δήμου Αρχανών
  • Αστερουσίων και η μοτοσικλέτα τυλίχθηκε στις φλόγες υπό άγνωστες συνθήκες.
  • Ο οδηγός μεταφέρθηκε αρχικά στο ΠΑΓΝΗ με τις αισθήσεις του, αλλά διασωληνώθηκε λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων.
  • Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες που προκάλεσαν τη φωτιά στη μοτοσικλέτα και τον τραυματισμό του 55χρονου.
Snapshot powered by AI

Την τελευταία του πνοή άφησε στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, 55χρονος οδηγός μηχανής που τραυματίστηκε σε τροχαίο το οποίο σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή 26-6-2026, στη διασταύρωση προς το χωριό Μεταξοχώρι του Δήμου Αρχανών -Αστερουσίων.

Το ατύχημα σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που ερευνούν οι Αρχές, ενώ στη διάρκεια του περιστατικού η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας τυλίχθηκε στις φλόγες.

Τα εγκαύματα που υπέστη στο σώμα του , ήταν εκτεταμένα και πολύ σοβαρά, ενώ εξαρχής η κατάστασή του είχε χαρακτηριστεί ως εξαιρετικά σοβαρή.

Ο άτυχος άνδρας έφερε εγκαύματα που καλύπτουν περισσότερο από το 90% της επιφάνειας του σώματός του, σύμφωνα με τον ιστότοπο neakriti.gr.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο 55χρονος φρέναρε με τη μοτοσικλέτα του, καθώς θεώρησε ότι άλλο όχημα επρόκειτο να εισέλθει στη διασταύρωση. Αμέσως μετά, και υπό συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα η φωτιά να επεκταθεί και στα ρούχα του αναβάτη, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν πραγματικό εφιάλτη.

Ο 55χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο ΠΑΓΝΗ έχοντας τις αισθήσεις του, ωστόσο η σοβαρότητα των εγκαυμάτων του οδήγησε τους γιατρούς στη διασωλήνωσή του.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά στη μοτοσικλέτα και τραυματίστηκε τόσο σοβαρά ο 55χρονος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:48ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Υπέκυψε στα τραύματά του ο 55χρονος μοτοσικλετιστής - Είχε εγκαύματα στο 90% του σώματος

17:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η σύγχρονη νευροεπιστήμη δικαιώνει τον Φρόιντ: Τι είχε πει πριν από 130 χρόνια για τον εγκέφαλο που τώρα επιβεβαιώνεται

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Το «μυστικό δείπνο» στη βασιλική οικογένεια πριν την έλευση του πρίγκιπα Χάρι στη Βρετανία

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Μυκητιασικές λοιμώξεις από την παραλία ή τη θάλασσα: Τι πρέπει να γνωρίζετε

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Φθιώτιδα: «Οι φλόγες είναι 100 μέτρα από τα σπίτια, εκκενώνονται οικισμοί», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μέθανα: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής στον Άγιο Γεώργιο - SMS από το 112

17:20LIFESTYLE

Ντάνι Γκλόβερ: Ο θρύλος του Lethal Weapon αποκαλύπτει ότι πάσχει από Αλτσχάιμερ

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν επιμένει: Απαιτεί τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ - Τι λένε αξιωματούχοι του καθεστώτος

17:17ΚΑΙΡΟΣ

Το φετινό super El Niño θα ξεπεράσει 1982, το 1997 και το 2015; Τι ισχύει για την Ελλάδα

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Βρυξέλλες: Ο μεγάλος καβγάς για την εξωτερική πολιτική – Ποια είναι τα αντίπαλα στρατόπεδα

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Φθιώτιδα: Εκκενώθηκαν τα χωριά Σφάκα, Ζέλι και Κατάλυμα - Μπαράζ μηνυμάτων 112

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία θα αγοράσει βενζίνη από Ινδία και Λευκορωσία λόγω ελλείψεων στην αγορά

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Εμμονικός γαμπρός με την κουνιάδα του για 10 χρόνια: Τη στραγγάλισε και τη βίασε ενώ έλειπε η αδελφή της

16:55ΥΓΕΙΑ

Εφημερία με ένταση και αντεγκλήσεις στο «Δαφνί» - Τραυματίστηκε νοσηλευτής

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: 3.000 ευρώ ανά οικογένεια στις οικογένειες της πολυκατοικίας που κατέρρευσε

16:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για γκαζάκια σε σπίτια Αφροδίτης Νέστορα και άλλων 2 στελεχών της ΝΔ: Οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες

16:44ANNOUNCEMENTS

Ejekt Festival 2026: Δύο ημέρες γεμάτες μουσική και μοναδικές εμπειρίες με την ενέργεια της ΔΕΗ

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Ο μηχανικός είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο - Το μήνυμα που έστειλε - «Έχουν διαρροή»

16:42ANNOUNCEMENTS

Ο Αλέξανδρος Τζόρβας αποκαλύπτει όσα έμαθε μέσα και έξω από τα γήπεδα στο νέο επεισόδιο του “Game On” με χορηγό την Allwyn

16:36ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρή επίθεση του Ισραηλινού ΥΠΕΞ στην Κάγια Κάλλας για τη συνάντηση με τον Ερντογάν - «Αριστούργημα υποκρισίας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:44ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Ο μηχανικός είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο - Το μήνυμα που έστειλε - «Έχουν διαρροή»

08:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα είναι Ιούλιος και Αύγουστος για την Ελλάδα - Η πρόγνωση ECMWF, DWD και Met Office

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Εμμονικός γαμπρός με την κουνιάδα του για 10 χρόνια: Τη στραγγάλισε και τη βίασε ενώ έλειπε η αδελφή της

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Φωτογραφία-ντοκουμέντο - Η πολυκατοικία είχε ξεκινήσει να παίρνει κλίση από την προηγούμενη

09:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει διήμερο με επικίνδυνες καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Μονακό: Αυτή είναι η ερωμένη του Ουκρανού ολιγάρχη - Ακρωτηριάστηκε μετά από έκρηξη βόμβας

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Φθιώτιδα: Εκκενώθηκαν τα χωριά Σφάκα, Ζέλι και Κατάλυμα - Μπαράζ μηνυμάτων 112

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα ταξίδεψε στην Ινδία και κόλλησε θανατηφόρα λοίμωξη - Βρέθηκαν 38 παράσιτα στον εγκέφαλο της

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Φθιώτιδα: «Οι φλόγες είναι 100 μέτρα από τα σπίτια, εκκενώνονται οικισμοί», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

13:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μέθανα: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής στον Άγιο Γεώργιο - SMS από το 112

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Δραματικές στιγμές στη Λητή: Σε ντουλάπα βρέθηκε η απανθρακωμένη σορός του 12χρονου

13:14ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι ο Ιούλιος - Τι αναφέρει η λαϊκή πρόγνωση καιρού

16:39ΚΟΣΜΟΣ

Κόκκινα τριαντάφυλλα και 20 λεπτά μπροστά από το φέρετρο: Ο Πούτιν αποχαιρετά τον Σεργκέι Ιβανόφ

17:20LIFESTYLE

Ντάνι Γκλόβερ: Ο θρύλος του Lethal Weapon αποκαλύπτει ότι πάσχει από Αλτσχάιμερ

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: 3.000 ευρώ ανά οικογένεια στις οικογένειες της πολυκατοικίας που κατέρρευσε

16:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για γκαζάκια σε σπίτια Αφροδίτης Νέστορα και άλλων 2 στελεχών της ΝΔ: Οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες

12:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η συγγραφέας Ματίνα Παναγιωτελίδου σε ηλικία 53 ετών

04:02ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Μιχάλης Μόσιος, ο θρυλικός «Ταμτάκος» του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου

12:13ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι δύσκολο να βλέπω τους γονείς μου να ζουν τόσο άνετα οικονομικά, ενώ εγώ δυσκολεύομαι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ