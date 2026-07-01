Ηράκλειο: Υπέκυψε στα τραύματά του ο 55χρονος μοτοσικλετιστής - Είχε εγκαύματα στο 90% του σώματος

Snapshot Ο 55χρονος μοτοσικλετιστής υπέκυψε στα τραύματά του μετά από σοβαρό τροχαίο και εγκαύματα που κάλυπταν πάνω από το 90% του σώματός του.

Το ατύχημα συνέβη στη διασταύρωση προς το Μεταξοχώρι του Δήμου Αρχανών

Αστερουσίων και η μοτοσικλέτα τυλίχθηκε στις φλόγες υπό άγνωστες συνθήκες.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε αρχικά στο ΠΑΓΝΗ με τις αισθήσεις του, αλλά διασωληνώθηκε λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων.

Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες που προκάλεσαν τη φωτιά στη μοτοσικλέτα και τον τραυματισμό του 55χρονου. Snapshot powered by AI

Την τελευταία του πνοή άφησε στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, 55χρονος οδηγός μηχανής που τραυματίστηκε σε τροχαίο το οποίο σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή 26-6-2026, στη διασταύρωση προς το χωριό Μεταξοχώρι του Δήμου Αρχανών -Αστερουσίων.

Το ατύχημα σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που ερευνούν οι Αρχές, ενώ στη διάρκεια του περιστατικού η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας τυλίχθηκε στις φλόγες.

Τα εγκαύματα που υπέστη στο σώμα του , ήταν εκτεταμένα και πολύ σοβαρά, ενώ εξαρχής η κατάστασή του είχε χαρακτηριστεί ως εξαιρετικά σοβαρή.

Ο άτυχος άνδρας έφερε εγκαύματα που καλύπτουν περισσότερο από το 90% της επιφάνειας του σώματός του, σύμφωνα με τον ιστότοπο neakriti.gr.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο 55χρονος φρέναρε με τη μοτοσικλέτα του, καθώς θεώρησε ότι άλλο όχημα επρόκειτο να εισέλθει στη διασταύρωση. Αμέσως μετά, και υπό συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα η φωτιά να επεκταθεί και στα ρούχα του αναβάτη, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν πραγματικό εφιάλτη.

Ο 55χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο ΠΑΓΝΗ έχοντας τις αισθήσεις του, ωστόσο η σοβαρότητα των εγκαυμάτων του οδήγησε τους γιατρούς στη διασωλήνωσή του.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά στη μοτοσικλέτα και τραυματίστηκε τόσο σοβαρά ο 55χρονος.

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