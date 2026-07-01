Αεροδιακομιδή ασθενους από πλοιο με ελικόπτερο Super Puma - Βίντεο

Ο πρώταγωνιστής του «Φονικού όπλου» αποκάλυψε ότι πάσχει από Αλτσχάιμερ

Ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας εκτέλεσε, χθες, Τρίτη 30 Ιουνίου, αποστολή αεροδιακομιδής (MEDEVAC) ενός ατόμου, από το φορτηγό πλοίο «Pioneer Lady», το όποιο έπλεε δυτικά της Χάλκης.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, ο ασθενής μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

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