Η Ελληνίδα νικήτρια του Βραβείου Ευρωπαίου Εφευρέτη 2 - Η εφεύρεση για την οποία βραβεύτηκε

Ανέπτυξε μια ενζυμική διαδικασία που συνδυάζει ένζυμα αποαμιδίωσης πρωτεϊνών με αμυλάσες, ώστε να αυξάνεται η διαλυτότητα της πρωτεΐνης της βρώμης κατά την αποδόμηση του αμύλου.

Newsbomb

Η Ελληνίδα νικήτρια του Βραβείου Ευρωπαίου Εφευρέτη 2 - Η εφεύρεση για την οποία βραβεύτηκε
TOMMAURERPHOTOGRAPHY
ΕΛΛΑΔΑ
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Η Ελληνίδα επιστήμονας, Αγγελική Τριανταφύλλου είναι η νικήτρια του Βραβείου Ευρωπαίου Εφευρέτη 2026 του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO) στην κατηγορία «Βιομηχανία» για την ανάπτυξη μιας κατοχυρωμένης με ευρεσιτεχνία ενζυμικής μεθόδου που βελτίωσε τη σταθερότητα, τη γεύση και τη λειτουργικότητα των ροφημάτων βρώμης.

Το βραβείο ανακοινώθηκε σήμερα κατά τη διάρκεια τελετής απονομής στο Βερολίνο. «Αυτό το βραβείο αποτελεί τεράστια τιμή για εμένα και μια επάξια αναγνώριση της θεμελιώδους σημασίας του τομέα των τροφίμων. Πρόκειται για ένα τομέα όπου η πρόοδος της έρευνας και της σύγχρονης τεχνολογίας ανοίγουν τον δρόμο για την αντιμετώπιση των ολοένα αυξανόμενων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας, αντανακλώντας τη δέσμευσή μας για την ανάπτυξη ενός καινοτόμου, υγιούς και ανθεκτικού συστήματος τροφίμων», δήλωσε η Αγγελική Τριανταφύλλου.

Η έρευνα ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 στο σουηδικό πανεπιστήμιο του Λουντ, στο πλαίσιο προσπάθειας αξιοποίησης υποπροϊόντων βρώμης και ανάπτυξης εναλλακτικών λύσεων για άτομα με δυσανεξία στη λακτόζη. Κατά τη διάρκεια της διδακτορικής της διατριβής στη Βιοτεχνολογία στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, η Αγγελική Τριανταφύλλου εντάχθηκε σε αυτή την πρωτοβουλία και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση της μεθόδου, διατηρώντας παράλληλα τα διατροφικά οφέλη της βρώμης.

Μαζί με συναδέλφους της στην Oatly, ανέπτυξε μία ενζυμική διαδικασία που συνδυάζει ένζυμα αποαμιδίωσης πρωτεϊνών με αμυλάσες, ώστε να αυξάνεται η διαλυτότητα της πρωτεΐνης της βρώμης κατά την αποδόμηση του αμύλου. Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας διαδικασία, η οποία ανήκει στην Oatly, συνέβαλε στην ανάπτυξη της σειράς προϊόντων Oatly Barista, διευρύνοντας σημαντικά την απήχηση των ροφημάτων βρώμης πέρα των καταναλωτών με διατροφικούς περιορισμούς, οδηγώντας τα στη μαζική αγορά.

Σήμερα, τα εναλλακτικά προϊόντα με βάση τη βρώμη μπορούν να απαιτούν λιγότερη γη και νερό και να συνδέονται με χαμηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε σύγκριση με τα συμβατικά γαλακτοκομικά προϊόντα. Η Αγγελική Τριανταφύλλου συνεχίζει το έργο της στην ανάπτυξη και βελτίωση ενζυμικών διεργασιών μέσω της εταιρείας της Cerealiq AB, εστιάζοντας στην ανάπτυξη υψηλής ποιότητας φυτικών ροφημάτων από βρώμη και όσπρια.

Οι υπόλοιποι φιναλίστ στην ίδια κατηγορία ήταν ο Ευάγγελος Ελευθερίου και η ομάδα του από Ελλάδα και Ελβετία για την ανάπτυξη βασικών τεχνολογιών που βελτίωσαν τον τρόπο αποθήκευσης, ανάγνωσης και επεξεργασίας των ψηφιακών δεδομένων, και ο Τζουζέπε Κρίπα και η ομάδα του από την Ιταλία για μια μέθοδο ταχείας, τοπικής παραγωγής πλακετών κυκλωμάτων probe cards για ημιαγωγούς.

Πηγή: ΑΠΕ

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