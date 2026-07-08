Θεσσαλονίκη: Σκύλος δάγκωσε άνδρα στη Νέα Παραλία – Στο νοσοκομείο το θύμα
Τοι περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (7/7) κοντά στις Ομπρέλες
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- Σκύλος δάγκωσε 59χρονο άνδρα στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, κον στις Ομπρέλες.
- Το περιστατικό συνέβη στις 22:30 το βράδυ της Τρίτης 7 Ιουλίου.
- Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για τις πρώτες βοήθειες.
- Ο 49χρονος κηδεμόνας του σκύλου συνελήφθη από την αστυνομία.
Σκύλος δάγκωσε έναν 59χρονο το βράδυ της Τρίτης (7/7) στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης.
Όπως αναφέρει το thestival.gr, το περιστατικό έλαβε χώρα στις 22:30 το βράδυ κοντά στις Ομπρέλες. Ο σκύλος, ο οποίος βρισκόταν στην κατοχή ενός 49χρονου Βούλγαρου, δάγκωσε τον 50χρονο στο πόδι.
Ο άνδρας που δέχθηκε το δάγκωμα του ζώου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για τις πρώτες βοήθειες.
Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου πέρασαν χειροπέδες στον 49χρονο κηδεμόνα του ζώου.
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