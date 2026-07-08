Θεσσαλονίκη: Σκύλος δάγκωσε άνδρα στη Νέα Παραλία – Στο νοσοκομείο το θύμα

Snapshot Σκύλος δάγκωσε 59χρονο άνδρα στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, κον στις Ομπρέλες.

Το περιστατικό συνέβη στις 22:30 το βράδυ της Τρίτης 7 Ιουλίου.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για τις πρώτες βοήθειες.

Ο 49χρονος κηδεμόνας του σκύλου συνελήφθη από την αστυνομία. Snapshot powered by AI

Σκύλος δάγκωσε έναν 59χρονο το βράδυ της Τρίτης (7/7) στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, το περιστατικό έλαβε χώρα στις 22:30 το βράδυ κοντά στις Ομπρέλες. Ο σκύλος, ο οποίος βρισκόταν στην κατοχή ενός 49χρονου Βούλγαρου, δάγκωσε τον 50χρονο στο πόδι.

Ο άνδρας που δέχθηκε το δάγκωμα του ζώου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για τις πρώτες βοήθειες.

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου πέρασαν χειροπέδες στον 49χρονο κηδεμόνα του ζώου.

Διαβάστε επίσης