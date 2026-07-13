Χαλκιδική: Νεκρός 86χρονος λουόμενος

Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε στην παραλία Φλογητά, στον δήμο Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής, όπου ένας 86χρονος λουόμενος ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του.

Στον ηλικιωμένο παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη της παραλίας, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, ενώ διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.