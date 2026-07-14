ΑΔΕΔΥ: Καλεί σε στάση εργασίας και πορεία προς τη Βουλή σήμερα στις 12:00

Πανελλαδική κινητοποίηση ενάντια στο νομοσχέδιο για τη συνταγματική αναθεώρηση 

Ελένη Ευστρατίου

ΑΔΕΔΥ: Καλεί σε στάση εργασίας και πορεία προς τη Βουλή σήμερα στις 12:00
Eurokinissi/ΑΡΕΤΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η ΑΔΕΔΥ προκήρυξε στάση εργασίας στις 14 Ιουλίου από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου και καλεί σε συγκέντρωση και πορεία προς τη Βουλή στις 12:00, ενάντια στο νομοσχέδιο συνταγματικής αναθεώρησης.
  • Η ΑΔΕΔΥ καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση προωθεί αναθεωρήσεις που εμπορευματοποιούν την Παιδεία, θεσμοθετούν μόνιμο «κόφτη» σε μισθούς και συντάξεις και καταργούν τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων.
  • Η κινητοποίηση στοχεύει στην υπεράσπιση της μόνιμης και σταθερής εργασίας στο Δημόσιο και στη διεκδίκηση καλύτερων μισθολογικών και εργασιακών συνθηκών.
  • Η ΑΔΕΔΥ καλεί σε κλιμάκωση των αγωνιστικών δράσεων, με συμμετοχή φοιτητικών συλλόγων και τοπικών συγκεντρώσεων σε όλη τη χώρα.
  • Η οργάνωση τονίζει ότι οι αλλαγές στο Σύνταγμα αποτελούν επίθεση στα δικαιώματα όλου του λαού και όχι μόνο των δημοσίων υπαλλήλων.
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Σε στάση εργασίας από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου καλεί σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου, η ΑΔΕΔΥ, στα πλαίσια της πανελλαδικής κινητοποίησης για την ψήφιση του νομοσχεδίου συνταγματικής αναθεώρησης.

Ταυτόχρονα, στις 12:00 καλεί σε μαζική συγκέντρωση στα Προπύλαια με πορεία προς τη Βουλή, στην οποία θα συμμετέχουν και οι φοιτητικοί σύλλογοι. Η σχετική απόφαση ελήφθη από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ κατά τη συνεδρίασή της στις 30 Ιουνίου. Σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία, η αναθεώρηση άρθρων του Συντάγματος γίνεται για την προώθηση της τωρινής κυβέρνησης.

Η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ

Σε ανακοίνωσή της, η ΑΔΕΔΥ επισημαίνει ότι η κινητοποίηση εντάσσεται στον αγώνα για την υπεράσπιση της μόνιμης και σταθερής εργασίας στο Δημόσιο, αλλά και για τη διεκδίκηση καλύτερων μισθολογικών και εργασιακών συνθηκών.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., στη χθεσινή της συνεδρίαση (30-6-2026), αποφάσισε την πραγματοποίηση πανελλαδικής, πανδημοσιοϋπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη Συνταγματική Αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση.

Μέσα στο καλοκαίρι και με προφανή στόχο τον περιορισμό των αντιδράσεων των εργαζομένων, η κυβέρνηση της Ν.Δ. επιχειρεί να προχωρήσει σε βαθιές αντιδραστικές τομές, μέσω της αναθεώρησης άρθρων του Συντάγματος, στη δομή και τη λειτουργία του κράτους, οι οποίες όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν υπαρκτά προβλήματα, αλλά, αντίθετα, συνιστούν επίθεση στα δικαιώματα όλου του λαού.

Μέσω της αναθεώρησης του άρθρου 16 επιχειρεί την πλήρη εμπορευματοποίηση της Παιδείας, μετατρέποντάς την σε ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα. Αντί να κατοχυρώσει το δικαίωμα όλων των παιδιών στη δωρεάν Παιδεία, αίρει κάθε συνταγματική δέσμευση και ευθύνη του κράτους.

Με την αναθεώρηση του άρθρου 79 επιχειρεί να συνταγματικοποιήσει τα αντιλαϊκά μέτρα και τις μνημονιακές περικοπές των τελευταίων ετών, επιβάλλοντας έναν μόνιμο «κόφτη» σε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικά δικαιώματα, ώστε να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη επιβολή των ματωμένων πλεονασμάτων και των κερδών των λίγων.

Με την αναθεώρηση του άρθρου 103 επιχειρεί την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, δηλαδή την άρση της ευθύνης του κράτους να στελεχώνει τις δημόσιες υπηρεσίες με μόνιμο προσωπικό, καθώς και τη σύνδεση της εργασίας με την αντιδραστική αξιολόγηση και την συνταγματοποίηση των σχετικών πειθαρχικών διώξεων. Στόχος είναι ένας υπάλληλος φοβισμένος και υποταγμένος, που θα υλοποιεί τις αντιλαϊκές πολιτικές χωρίς αντίρρηση.

Οι επιχειρούμενες αλλαγές αποτελούν αιτία πολέμου. Αφορούν ολόκληρο τον λαό και όχι μόνο τους δημοσίους υπαλλήλους.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κηρύσσει στάση εργασίας την Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026 και καλεί σε μαζική συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση, στη συγκέντρωση ώρα 12:00 στα Προπύλαια, μαζί με τους φοιτητικούς Συλλόγους και πορεία προς τη Βουλή και σε κλιμάκωση των αγωνιστικών δράσεων.

Καλούμε τα Νομαρχιακά Τμήματα να οργανώσουν τις κατά τόπους συγκεντρώσεις.

Δυναμώνουμε τον αγώνα για μόνιμη και σταθερή εργασία, για πραγματικές αυξήσεις

στους μισθούς και ενάντια στη φίμωση των εργαζομένων.

Παλεύουμε για δημόσια και δωρεάν Παιδεία και Υγεία για όλο τον λαό.

Βάζουμε τις δικές μας ανάγκες στο προσκήνιο.

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