Snapshot Η Βρετανίδα Κριστίν Ο’Σάλιβαν μεταφέρθηκε με σοβαρή ασθένεια από κρουαζιερόπλοιο στο Νοσοκομείο Ρόδου, όπου κατέληξε μετά από μακρά νοσηλεία στη ΜΕΘ.

Η τοπική κοινότητα στη Μεγάλη Βρετανία συγκέντρωσε 21.000 λίρες για τον επείγοντα επαναπατρισμό της, που τελικά δεν κατέστη δυνατόν λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης.

Η υπόθεση ανέδειξε σημαντικά κενά στην κάλυψη ταξιδιωτικών ασφαλίσεων Βρετανών, ειδικά όσον αφορά το υψηλό κόστος ιδιωτικών αεροδιακομιδών που συχνά δεν καλύπτονται πλήρως.

Η οικογένεια της Κριστίν ευχαρίστησε τον ταξιδιωτικό οργανισμό TUI για τη στήριξη κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη Ρόδο.

Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά της σορού στην πατρίδα της, καθώς ο επαναπατρισμός της κατά τη διάρκεια της ζωής της ήταν ιατρικά αδύνατος. Snapshot powered by AI

Ξεκίνησε για κρουαζιέρα και κατέληξε να δίνει τη δυσκολότερη μάχη της ζωής της σε ένα νοσοκομείο μακριά από το σπίτι της. Η ιστορία της Κριστίν Ο’Σάλιβαν, που συγκίνησε μία ολόκληρη κοινότητα στη Μεγάλη Βρετανία, γράφτηκε με ελπίδα, αγωνία και τελικά είχε τραγική κατάληξη στη Ρόδο.

Η απώλεια της Κριστίν, λίγες ημέρες μετά τη συγκέντρωση 21.000 λιρών από την κοινότητα όπου έμενε στην Αγγλία για τον επείγοντα επαναπατρισμό της, αναδεικνύει τα μεγάλα κενά στις ταξιδιωτικές ασφαλίσεις των Βρετανών πολιτών και το δυσβάσταχτο κόστος των ιδιωτικών αεροδιακομιδών, τις οποίες εκείνοι συχνά θεωρούν λανθασμένα δεδομένες και καλυμμένες.

Η Κριστίν Ο’Σάλιβαν, 71 ετών, κάτοικος του Shanklin στο Isle of Wight και πρώην ανθοπώλης με καταγωγή από το Romford του Essex, «έφυγε» από τη ζωή στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου τη Δευτέρα 06 Ιουλίου. Ο θάνατός της επήλθε λίγες μόλις ημέρες αφότου η τοπική της κοινότητα είχε κινητοποιηθεί, συγκεντρώνοντας μέσω της πλατφόρμας GoFundMe το ποσό των 21.390 λιρών με σκοπό να την επιστρέψει στην πατρίδα της, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσίευσε η Isle of Wight County Press.

Η περιπέτεια της γυναίκας άρχισε την 31η Μαΐου. Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Ρόδο από το κρουαζιερόπλοιο Marella Discovery, έχοντας υποστεί διάτρηση παχέος εντέρου και βαριά περιτονίτιδα. Στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου υπεβλήθη άμεσα σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση και ακολούθησε μακρά, εντατική προσπάθεια υποστήριξης στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για περισσότερες από πέντε εβδομάδες. Ωστόσο, η σοβαρότητα της κατάστασης οδήγησε σε επιπλοκές (σήψη και νεφρική ανεπάρκεια).

Όταν η εξειδικευμένη ομάδα ιατρικού επαναπατρισμού έφτασε στη Ρόδο, η κατάσταση της ασθενούς είχε καταστεί μη αναστρέψιμη, καθιστώντας ιατρικά αδύνατη τη μεταφορά της καθώς χρειαζόταν συνεχή αιμοκάθαρση. Η οικογένεια, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα, συναίνεσε στη μετάβαση σε ανακουφιστική φροντίδα.

Δίπλα της βρισκόταν ο άνδρας της, Μικ, με τον οποίο ήταν παντρεμένη 28 χρόνια. Μετά την τραγική εξέλιξη, τα χρήματα που συγκέντρωσαν οι συμπατριώτες της θα διατεθούν πλέον για τη διαδικασία μεταφοράς της σορού πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η οικογένεια εξέφρασε τις δημόσιες ευχαριστίες προς τον ταξιδιωτικό οργανισμό TUI για την αμέριστη συμπαράσταση και την επικοινωνία καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής στο νησί.

Η υπόθεση αναπαράγεται έντονα στη Μεγάλη Βρετανία καθώς φέρνει στην επιφάνεια ένα ευρύτερο πρόβλημα που αφορά τους Βρετανούς τουρίστες και το γεγονός ότι το κόστος ιδιωτικής αεροδιακομιδής με συνοδεία εξειδικευμένης ιατρικής ομάδας και εξοπλισμού υποστήριξης ζωής συχνά ξεπερνά κατά πολύ τα όρια κάλυψης των συνήθων ταξιδιωτικών ασφαλιστηρίων.

Στην περίπτωση της Ο’Σάλιβαν, το γεγονός ότι χρειάστηκε να επιστρατευτεί ολόκληρη τοπική κοινότητα μέσω δημόσιας έκκλησης για να καλυφθεί το κόστος και όχι η ασφαλιστική της εταιρεία, φανερώνει ένα τεράστιο θεσμικό κενό ενημέρωσης. Χιλιάδες επισκέπτες, ιδιαίτερα της τρίτης ηλικίας που επιλέγουν την κρουαζιέρα, ταξιδεύουν στη Μεσόγειο χωρίς να γνωρίζουν τα «ψιλά γράμματα» των συμβολαίων τους, θεωρώντας λανθασμένα ότι οι ιδιωτικές πτήσεις επαναπατρισμού καλύπτονται αυτόματα.