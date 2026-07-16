Θερμαϊκός: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου ψαρά

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε το ιδιωτικό σκάφος του 69χρονου ανεστραμμένο, κοντά στην ακτή, στη θαλάσσια περιοχή του Ναυαγίου της Άκρας Επανομής

Επιμέλεια - Ελένη Ευστρατίου

Θερμαϊκός: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου ψαρά
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 69χρονος ψαράς αγνοείται μετά την ανατροπή της βάρκας του στη θαλάσσια περιοχή του Ποταμού Επανομής στον Θερμαϊκό Κόλπο στις 15 Ιουλίου.
  • Η 67χρονη σύζυγός του κατάφερε να φτάσει στην ακτή και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για ιατρική φροντίδα.
  • Το ανεστραμμένο ιδιωτικό σκάφος του 69χρονου εντοπίστηκε κοντά στην ακτή του Ναυαγίου της Άκρας Επανομής, με έγγραφα ταυτοποίησης του αγνοούμενου στο εσωτερικό του.
  • Οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου συνεχίζονται με τη συμμετοχή πλοίων, ελικοπτέρων, αεροσκάφους και δύτη, υπό τον συντονισμό του Λιμενικού Σώματος.
  • Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Α’ Λιμενικό Τμήμα Νέας Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.
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Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του 69χρονου αλιέα στη θαλάσσια περιοχή του Ποταμού Επανομής στον Θερμαϊκό Κόλπο.

Τα ίχνη του χάθηκαν μετά από ανατροπή της βάρκας του, την Τρίτη 15 Ιουλίου. Ο ίδιος μαζί με την 67χρονη γυναίκα του είχαν μεταβεί για ψάρεμα στη θάλασσα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η βάρκα στην οποία επέβαιναν ανετράπη.

Η 67χρονη κατάφερε να βγει στην ακτή με τη βοήθεια ιδιώτη και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, όπου έλαβε ιατρική φροντίδα.

Εντοπίστηκε αναποδογυρισμένη η βάρκα

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε το ιδιωτικό σκάφος του 69χρονου ανεστραμμένο, κοντά στην ακτή, στη θαλάσσια περιοχή του Ναυαγίου της Άκρας Επανομής.

Στο εσωτερικό του σκάφους βρέθηκαν έγγραφα ταυτοποίησης που ανήκουν στον αγνοούμενο αλιέα.

Μέχρι στιγμής, οι προσπάθειες εντοπισμού του 69χρονου παραμένουν άκαρπες. Οι έρευνες συνεχίζονται στη θαλάσσια περιοχή, ενώ οποιαδήποτε νέα εξέλιξη αναμένεται να γίνει γνωστή μέσω νεότερης ανακοίνωσης του Λιμενικού Σώματος.

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Α’ Λιμενικό Τμήμα Νέας Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

Εκτεταμένη η έρευνα

Μετά την ενημέρωση των Λιμενικών Αρχών Θεσσαλονίκης, Νέας Μηχανιώνας, Νέων Μουδανιών και Σκάλας Κατερίνης, ξεκίνησε συντονισμένη επιχείρηση υπό την εποπτεία του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Στις έρευνες συμμετείχαν πέντε περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, σκάφος της Εθνικής Ομάδας Διάσωσης και ιδιώτης δύτης, ενώ από αέρος επιχείρησαν ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, ελικόπτερο του Λιμενικού Σώματος και αεροσκάφος του Λιμενικού.

Παράλληλα, περιπολικά οχήματα του Λιμενικού πραγματοποίησαν έρευνες από την ξηρά.

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