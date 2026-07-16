Θεσσαλονίκη: Άνδρας με ψυχιατρικά προβλήματα έσπασε δύο περιπολικά - Μεταφέρθηκε στο «Παπαγεωργίου»

Snapshot Άνδρας με ψυχιατρικά προβλήματα στο χωριό Βερτίσκο Θεσσαλονίκης έσπασε δύο περιπολικά με γκασμά.

Ο 37χρονος επιτέθηκε σε οικεία του πρόσωπα και στη συνέχεια κλείστηκε στο σπίτι του.

Μετά από δύο ώρες διαπραγματεύσεων, ο άνδρας παραδόθηκε στις Αρχές χωρίς περαιτέρω ένταση.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ αστυνομικοί, συμπεριλαμβανομένων δύο ομάδων της ΟΠΚΕ και του Αστυνομικού Τμήματος Λαγκαδά.

Ο 37χρονος μεταφέρθηκε στην Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» για ιατρική αξιολόγηση και φροντίδα. Snapshot powered by AI

Σκηνές χάους προκλήθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης 15 Ιουλίου στο χωριό Βερτίσκο Θεσσαλονίκης, όταν ένας άνδρας που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, έσπασε δύο περιπολικά.

Ο 37χρονος βρισκόταν σε κατάσταση εκτός ελέγχου και επιτέθηκε σε οικεία του πρόσωπα, σύμφωνα με το emakedonia. Αφού ειδοποιήθηκε η αστυνομία, ο άνδρας πήρε έναν γκασμά και προκάλεσε φθορές στα περιπολικά.

Στη συνέχεια, ο άνδρας έμεινε μέσα στο σπίτι του, όπου οι αστυνομικοί προσπάθησαν με διαπραγματεύσεις να τον πείσουν να παραδοθεί. Σημειώνεται ότι είχαν ειδοποιηθεί και ενισχύσεις.

Μετά από περίπου δύο ώρες, ο άνδρας παραδόθηκε στις Αρχές χωρίς περαιτέρω ένταση. Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά οκτώ αστυνομικοί, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες της ΟΠΚΕ και πλήρωμα του Αστυνομικού Τμήματος Λαγκαδά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 37χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας και, μετά το περιστατικό, μεταφέρθηκε στην Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» για την προβλεπόμενη ιατρική αξιολόγηση και φροντίδα.

Διαβάστε επίσης