Τραγωδία στην Κάρπαθο: 71χρονη τουρίστρια ανασύρθηκε νεκρή από παραλία
Μια 71χρονη υπήκοος Τσεχίας έχασε τη ζωή της τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής στην παραλία Λιμνιάτης στην Κάρπαθο.
Μια τραγωδία εξελίχθηκε στην Κάρπαθο, καθώς μια 71χρονη από την Τσεχία ανασύρθηκε δίχως τις αισθήσεις της από τη θάλασσα.
Η κινητοποίηση των αρχών ξεκίνησε αμέσως μόλις ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του νησιού για το περιστατικό. Η 71χρονη αλλοδαπή ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την παραλία «Λιμνιάτης», η οποία βρίσκεται στην περιοχή Πηγάδια.
Στο σημείο έσπευσε αμέσως ο ναυαγοσώστης της ακτής προκειμένου να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και να ξεκινήσει τη διαδικασία ανάνηψης. Πάντως, οι προσπάθειες δεν απέδωσαν.
Στη συνέχεια η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου.
Διαπίστωση θανάτου και έρευναΟι γιατροί στο νοσοκομείο δεν μπόρεσαν να προσφέρουν κάποια βοήθεια, καθώς απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Τ