Τραγωδία στην Κάρπαθο: 71χρονη τουρίστρια ανασύρθηκε νεκρή από παραλία

Μια 71χρονη υπήκοος Τσεχίας έχασε τη ζωή της τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής στην παραλία Λιμνιάτης στην Κάρπαθο.

Newsbomb

Τραγωδία στην Κάρπαθο: 71χρονη τουρίστρια ανασύρθηκε νεκρή από παραλία
ΕΛΛΑΔΑ
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Μια τραγωδία εξελίχθηκε στην Κάρπαθο, καθώς μια 71χρονη από την Τσεχία ανασύρθηκε δίχως τις αισθήσεις της από τη θάλασσα.

Η κινητοποίηση των αρχών ξεκίνησε αμέσως μόλις ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του νησιού για το περιστατικό. Η 71χρονη αλλοδαπή ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την παραλία «Λιμνιάτης», η οποία βρίσκεται στην περιοχή Πηγάδια.

Στο σημείο έσπευσε αμέσως ο ναυαγοσώστης της ακτής προκειμένου να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και να ξεκινήσει τη διαδικασία ανάνηψης. Πάντως, οι προσπάθειες δεν απέδωσαν.

Στη συνέχεια η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου.

Διαπίστωση θανάτου και έρευναΟι γιατροί στο νοσοκομείο δεν μπόρεσαν να προσφέρουν κάποια βοήθεια, καθώς απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Τ

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