Φωτιά στη δημοτική ενότητα Εχεδώρου του δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης

Snapshot Ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη δημοτική ενότητα Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 35 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων, δέκα οχήματα και δύο ελικόπτερα.

Υδροφόρες του δήμου Δέλτα και drone με οπτική και θερμική κάμερα υποστήριξαν την επιχείρηση.

Η περιοχή βρισκόταν σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3 την ημέρα του συμβάντος.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης ερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το απόγευμα, σε χαμηλή βλάστηση στη δημοτική ενότητα Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης.

Για τη φωτιά άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 35 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και δέκα οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν δύο ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης ως συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος λαμβάνουν μέρος και υδροφόρες του δήμου Δέλτα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ ελάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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