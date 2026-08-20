Ατύχημα στην Αλόννησο: Τουρίστρια έπεσε από σκάφος και τραυματίστηκε στον αυχένα

Σοβαρό απρόοπτο στις διακοπές για μία Ιταλίδα τουρίστρια, καθώς μία προσπάθεια να περάσει από το ένα σκάφος στο άλλο, κατέληξε σε σοβαρό τραυματισμό. Από το περιστατικό κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες Αρχές, με την τουρίστρια να μεταφέρεται τελικά στο Νοσοκομείο του Βόλου, σύμφωνα με το gegonota.news.

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στη νησίδα Σκάντζουρα. Η γυναίκα, στην προσπάθεια να μεταπηδήσει από ένα ιστιοπλοϊκό σε διπλανό σκάφος, έχασε την ισορροπία της και έπεσε, χτυπώντας στον αυχένα. Από την πρόσκρουση υπέστη αιμορραγία, ενώ παρουσίασε και προσωρινή απώλεια μνήμης.

Μόλις έφτασε ειδοποίηση για το περιστατικό, σκάφος του Λιμενικού έσπευσε στο σημείο και μετέφερε την 47χρονη στην Αλόννησο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο Περιφερειακό Ιατρείο.

Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού της, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο Νοσοκομείο του Βόλου. Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε με το σκάφος «Άξιον Εστί», το οποίο έφτασε στο λιμάνι του Βόλου στις 05:00.

Αμέσως μετά την άφιξη, η τουρίστρια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Βόλου για περαιτέρω ιατρική αντιμετώπιση.