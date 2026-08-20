Ζάκυνθος: Συνελήφθησαν δύο νεαροί τουρίστες που οδηγούσαν πατίνια μεθυσμένοι
18 και 20 ετών οι συλληφθέντες
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στη σύλληψη δύο νεαρών αλλοδαπών, ηλικίας 18 και 20 ετών, οι οποίοι οδηγούσαν μεθυσμένοι ηλεκτρικά πατίνια προχώρησε το τελευταίο 24ωρο η αστυνομία στον Λαγανά Ζακύνθου.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:03 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά στα Μέγαρα - Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
18:28 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πυρκαγιά στις Σέρρες - Καίει σε χαμηλή βλάστηση
18:00 ∙ ΕΥ ΖΗΝ
9 τροφές με περισσότερο μαγνήσιο από την μέση μαύρη σοκολάτα
08:00 ∙ ΕΥ ΖΗΝ