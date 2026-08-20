Ζάκυνθος: Συνελήφθησαν δύο νεαροί τουρίστες που οδηγούσαν πατίνια μεθυσμένοι

18 και 20 ετών οι συλληφθέντες

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Ζάκυνθος: Συνελήφθησαν δύο νεαροί τουρίστες που οδηγούσαν πατίνια μεθυσμένοι
ΕΛΛΑΔΑ
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Στη σύλληψη δύο νεαρών αλλοδαπών, ηλικίας 18 και 20 ετών, οι οποίοι οδηγούσαν μεθυσμένοι ηλεκτρικά πατίνια προχώρησε το τελευταίο 24ωρο η αστυνομία στον Λαγανά Ζακύνθου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.

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